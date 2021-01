iOS 14.4: Apple will Nutzer vor nicht originaler iPhone-Kamera warnen

Apple integriert im kommenden Update iOS 14.4 einen Warnhinweis, wenn Apple die Echtheit der Kamera nicht verifizieren kann – etwa im Falle einer Reparatur. Nutzer erfahren so, wenn im Falle eines Austauschs kein Originalteil verbaut wurde.

MacRumors-Redakteur Steve Moser hat diesen neuen Warnhinweis im Code der zweiten Beta von iOS 14.4 entdeckt. Demnach werde Apple ab dieser Version auf dem iPhone davor warnen, wenn die Kamera nicht Original von Apple stammt. Das kann etwa der Fall sein, wenn das iPhone nicht direkt bei Apple selbst oder einem autorisierten Service Provider repariert wurde, sondern bei einem anderen Dienstleister, der kein offizielles Zubehör für die Reparatur verwendet hat.

Warnhinweis wohl ohne Auswirkung auf iPhone-Nutzung

"Unable to verify this iPhone has a genuine Apple camera", soll der Warnhinweis lauten. Apple könne also nicht verifizieren, dass das iPhone eine Original-Kamera verbaut habe. Genau wie bereits die Warnung vor Displays von Drittanbietern dürfte auch der neue Hinweis in "Allgemein > Info" zu finden sein und außerdem auf dem Lockscreen für eine kurze Zeit erscheinen. Einen Einfluss auf die iPhone-Nutzung hat die Warnmeldung in der Praxis jedoch nicht. Dennoch dürfte die Nachricht mit einem zusätzlichen Verweis auf ein Support-Dokument verbunden sein, in dem Apple die Wichtigkeit von Reparaturen mit Originalteilen betont.

Die Reparaturspezialisten von iFixit enthüllten im vergangenen Jahr, dass autorisierte Apple-Techniker bei einer Kamera- und/oder Displayreparatur eine spezielle, cloud-basierte Konfigurationsdatei ausführen müssen. Sollte dieser Schritt unterlassen werden, können die Kamera schon nach kurzer Zeit Probleme bereiten – oder sogar unbrauchbar werden.