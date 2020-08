iOS 14: Apple bringt das Musik-Quiz vom iPod Classic zurück

Es kann wieder geraten werden! Apple hat das beliebte Musik-Quiz vom iPod Classic neu aufgelegt. Das Mini-Game versteckt sich in den Kurzbefehlen von iOS 14 – und funktioniert im Grunde genauso wie die alte Version.

Mit dem iPod Classic verschwanden auch einige beliebte Spiele. Eines davon darf jetzt sein Comeback feiern: Wie 9to5Mac entdeckt hat, versteckt sich das Musik-Quiz in den Kurzbefehlen von iOS 14. Genau wie die alte Version spielt das neu aufgelegte Mini-Game zufällig Songs ab, die Du erraten musst. Dafür stellt Dir das Spiel fünf verschiedene Songtitel zur Auswahl bereit. Gespielt wird über fünf Runden, Deinen Score kannst Du am Ende via soziale Netzwerke teilen – das ist natürlich neu.

So findest Du das Musik-Quiz in iOS 14

Das Musik-Quiz ist Teil des Kurzbefehle-Ordners. Darin stecken insgesamt vier Kurzbefehle, mit denen Apple die Fähigkeiten der App demonstrieren will. Um das Musik-Quiz auf Deinem iPhone oder iPad mit iOS 14 zu spielen, gehe wie folgt vor:

Öffne die Kurzbefehle-App. Wechsle in den Reiter "Meine Kurzbefehle". Nutze das Suchfeld, um nach "Music Quiz" zu suchen. Tippe auf den entsprechenden Kurzbefehl. Erlaube der App, auf Deine Apple-Music-Bibliothek zuzugreifen.

Das Mini-Game funktioniert nur mit Apples eigener Music-App. Daher sind Song-Käufe bei iTunes oder Apple Music oder vom PC übertragene Musiktitel Voraussetzung zum Spielen des Quiz.

Das neu aufgelegte Musik-Quiz wurde komplett mit Apples Kurzbefehlen entwickelt. Wer sich mit der App auskennt, könnte sie daher sogar nutzen, um das Mini-Game oder Teile davon umzuprogrammieren.