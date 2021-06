iOS 15: Die letzten heißen Gerüchte kurz vor der Enthüllung

Kurz vor der offiziellen Vorstellung von iOS 15 und iPadOS 15 trudeln noch die letzten Gerüchte ein: Demnach soll iOS 15 ein neues Benachrichtigungs-Banner erhalten und iPadOS 15 ein verbessertes Multitasking. Ein völlig überarbeiteter Lockscreen soll hingegen erst mit iOS 16 anstehen.

Das jedenfalls berichtet Apple-Kenner Mark Gurman vom Nachrichtenmagazin Bloomberg (via MacRumors). Nachdem Gurman schon im April eine flexibleres Widget-Verwaltung für das iPad vorhersagte, konkretisiert er nun seine Aussagen über die neuen Features von iPadOS 15. So werde Apple den iPad-Homescreen erneuern und das freie Platzieren von Widgets erlauben – ganz wie auf dem iPhone. Zugleich soll das Multitasking-Erlebnis verbessert werden, damit Nutzer leichter mehrere Apps zur gleichen Zeit ausführen können.

Neue Statusmeldungen für iPhone und iPad

Neu für das iPhone und das iPad soll auch das Setzen von Statusmeldungen möglich sein. Wer schläft, arbeitet, Auto fährt oder einfach nicht gestört werden möchte, kann dies mit iOS 15 und iPadOS 15 klar mit einem Status kommunizieren. Zugleich lässt sich in Abhängigkeit des Status festlegen, wie eingehende Mitteilungen behandelt werden sollen. Zudem erhält das neue Software-Update einen Fokus auf das automatische Antworten auf Nachrichten, während die Benachrichtigungs-Banner im oberen Bildschirmbereich einen neuen Look erhalten sollen.

Vorstellung auf WWDC 2021

Ebenso soll Apple an einem neu designten Lockscreen für das iPhone und das iPad arbeiten, doch diese Änderungen sollen verschoben worden sein und erst mit iOS 16 kommen. Schon in wenigen Stunden herrscht Gewissheit: Ab 19 Uhr wird Apple im Rahmen seiner digitalen WWDC-2021-Keynote die neuen Funktionen von iOS 15, iPadOS 15 und der anderen Betriebssysteme offiziell vorstellen. Ein Release steht im Herbst zusammen mit dem neuen iPhone 13 an.