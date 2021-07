iPad Air 2022 soll als erstes Apple-Tablet OLED-Bildschirm bekommen

Nachdem OLED in iPhones seit Jahren zum Standard gehört, soll jetzt auch das iPad davon profitieren – und den Anfang dürfte 2022 das iPad Air machen.

Das berichtet die Seite The Elec (via MacRumors), die jedoch ein gemischtes Ergebnis in puncto Treffsicherheit bei Apple-Leaks aufweist. Demnach plane Apple, im kommenden Jahr das iPad Air der 5. Generation mit 10,8 Zoll großem OLED-Bildschirm zu veröffentlichen. Bei dem Display handle es sich um ein starres OLED-Panel, das organisches und anorganisches Material in alternativen Schichten stapele, um es vor Wasser und Sauerstoff zu schützen.

2023 kommt das flexible OLED-Panel

2023 sollen dann gleich mehrere iPads mit OLED folgen, wobei ein Wechsel von starrem zu flexiblem OLED anstehe. Apple könnte zudem die LTPO-Technik integrieren, was wiederum ein ProMotion-Display mit 120 Hertz ermöglichen würde. Bislang ist dieses exklusiv dem iPad Pro vorbehalten.

Mini-LED-Screen bleibt iPad Pro vorbehalten

Apple hat sein iPad Air zuletzt im Herbst 2020 aktualisiert, unter anderem den aktuellen A14-Bionic-Chipsatz integriert und ein Design mit dünneren Bildschirmrändern eingeführt. Schon zuvor hatte der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo prognostiziert, dass das neue iPad Air 2022 auf OLED setzen werde. Die Mini-LED-Technik, die Apple erstmals in diesem Jahr für das iPad Pro präsentiert hat, soll Apples Flaggschiff-Tablet vorbehalten bleiben.

Mini-LEDs haben den Vorteil einer höheren Helligkeit im Vergleich zu OLED-Panels: So erzielt das aktuelle iPad Pro eine Helligkeit von 1.000 Nits, die Spitzenhelligkeit beträgt sogar 1.600 Nits. Zum Vergleich: das iPad Air mit seinem LCD-Screen bringt es auf 500 Nits, leuchtet also deutlich weniger stark. Auch der Umstieg auf OLED wird daran wenig ändern.