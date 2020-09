iPad Air 4 und neue Apple Watch schon am Dienstag?

Apple kündigt angeblich bereits am Dienstag das iPad Air 4 und die Apple Watch Series 6 an: Am 8. September steht offenbar eine Pressemitteilung an, vielleicht erfahren wir dann auch den Zeitpunkt der iPhone-12-Keynote.

Morgen um drei Uhr früh soll Apple die Pressemitteilung veröffentlichen, schreibt der Tech-Leaker Jon Prosser bei Twitter (via Mac Rumors). Zuvor hatte Prosser in Aussicht gestellt, dass Apple in dieser Woche ein neues iPad und die Apple Watch Series 6 per Pressemitteilung verkündet. Er sagte zwar nicht, welches iPad, aber in jüngster Zeit gab es immer mehr Leaks mit Bezug auf das günstigste iPad und das iPad Air 4. Es gibt auch Gerüchte über neue iPad-Pro-Modelle im September, also ist unklar, welche iPads es tatsächlich werden.

Enthüllt Apple stattdessen den Keynote-Termin?

Apple-Leaker und Bloomberg-Redakteur Mark Gurman vermutet dagegen in einem Tweet, dass Apple in der Pressemitteilung gar keine neuen Geräte vorstellt. Seiner Meinung nach informiert die Mitteilung lediglich darüber, wann die Apple-Keynote stattfindet, bei der das iPhone 12 und die neue Apple Watch gezeigt werden sollen. Das lässt wiederum die Frage offen, bei welcher Gelegenheit Apple neue iPads präsentieren könnte.

iPad Air 4 soll bald erscheinen

Jon Prosser hatte zuvor die Präsentation des MacBook Pro 13 2020 korrekt vorausgesagt. Selbst wenn Apple einen anderen Termin wählt, dürften neue iPads nicht mehr lange auf sich warten lassen. Schließlich ist bereits die vermutliche Anleitung zum iPad Air 4 geleakt. Das iPad Air 4 möchte der Hersteller angeblich näher am iPad Pro positionieren, während das neue iPad Pro noch einmal spürbar fortschrittlicher werden dürfte. So oder so können wir gespannt sein auf die Pressemitteilung, die uns morgen wohl erreicht.