iPad mini (2021): Renderbilder zeigen völlig neues Design

Apple könnte mit dem neuen iPad mini 6 völlig neue Wege beschreiten, was das Design anbelangt. Frische Renderbilder zeigen ein Apple-Tablet mit Punch-Hole-Kamera und Touch ID unter dem Display. Ist das realistisch?

Zu sehen sind die neuen Renderbilder auf Basis von CAD-Zeichnungen in Form eines kurzen Clips auf der Seite des Zubehörhändlers Pigtou (via Winfuture). Demnach würde sich Apple mit dem iPad mini (2021) von der bislang genutzten Designsprache verabschieden und stattdessen mit einer ungewohnt veränderten Optik überraschen.

Demnach würde das neue Modell Schluss mit dicken Bildschirmrändern machen, die Frontkamera stattdessen direkt in das Display als Punch-Hole-Cam integrieren – ähnlich wie es bei Smartphones zum Einsatz kommt, etwa bei Samsung-Handys. Eine solche Lösung wäre für Apple ein Novum, da Frontkameras in iPads bislang stets im Rahmen untergebracht waren.

iPad mini 2021 mit Touch ID unter dem Display?

Damit nicht genug: Die Fingerabdruckerkennung Touch ID wäre den Renderbildern zufolge direkt unter dem Bildschirm verbaut, was wiederum auf ein OLED-Display schließen ließe. Bekanntlich hat Apple für seine iPads aber stets LCD-Panels genutzt und nicht die teureren OLED-Lösungen. Sehr realistisch scheint es somit nicht, dass Apples erster In-Display-Fingerabdrucksensor ausgerechnet im iPad mini 6 zum Einsatz käme. Eher dürfte es wohl so sein, dass Apple den Sensor – ganz wie beim aktuellen iPad Air – direkt in den Power-Button an der Seite integriert.

Release im Frühjahr 2021 denkbar

Uneinigkeit herrscht auch bei der Displaygröße: Während die aktuelle iPad-mini-Generation mit einem 7,9 Zoll großen Bildschirm daherkommt, rechneten Analysten für das neue Modell mit einem leicht größeren 8,4-Zoll-Display. Geht es hingegen nach den neuen Renderaufnahmen, bringt es das iPad mini 2021 auf satte 9,15 Zoll – was zumindest auf dem Papier nicht mehr nach "mini" klingt. Wann Apple tatsächlich ein neues iPad mini vorstellen wird, ist noch unklar. Denkbar wäre aber ein Release im Frühjahr 2021.