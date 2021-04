iPad Pro, iMac und Apple TV 4K: Startschuss für Vorbestellphase fällt

Apple hat jüngst neue Produkte vorgestellt, darunter ein neues iPad Pro, einen komplett redesignten iMac, einen neuen Apple TV 4K und das iPhone 12 und das iPhone 12 mini in einer neuen Farbe. Ab heute können die Geräte vorbestellt werden. Als Release-Datum wird der 21. Mai gehandelt, auch wenn Apple dieses noch nicht bestätigt hat.

Ab heute können der iMac, das iPad Pro und der Apple TV 4K offiziell vorbestellt werden. Während Apple als Erscheinungsdatum lediglich die zweite Maihälfte nennt, könnte jetzt ein konkretes Release-Datum durchgesickert sein. Demnach habe Twitter-Nutzer Jason Aten Metadaten in den britischen und australischen Newsrooms von Apple entdeckt, schreibt MacRumors.

Release am 21. Mai?

Darin heißt es, dass die neuen Apple-Produkte am 21. Mai in den Handel kommen werden, was genau 3 Wochen nach dem offiziellen Start der Vorbestellphase entspricht. Mittlerweile habe Apple das konkrete Erscheinungsdatum wieder aus den Metadaten seiner Websites entfernt und durch den allgemeinen Hinweis auf die zweite Maihälfte ersetzt.

Produktfeuerwerk auf "Spring Loaded"-Event

Apple hat in der vergangenen Woche auf seinem "Spring Loaded"-Event ein wahres Produktfeuerwerk gezündet und unter anderem die kleinen Bluetooth-Tracker Apple AirTags vorgestellt, die heute offiziell ihren Verkaufsstart feiern. Ebenso hat Apple das neue iPad Pro angekündigt, das erstmals mit dem M1-Chipsatz ausgestattet ist, der bislang nur in Macs zu finden war.

Der neue iMac hat ein radikal anderes Design bekommen und hat jetzt einen flachen und vor allem farbenfrohen Look. Der neue Apple TV 4K will mit einer verbesserten Siri-Fernbedienung punkten, mit der die Steuerung leichter funktionieren soll. Auch das iPhone 12 und das iPhone 12 mini in der neuen Farbe Violett können ab heute vorbestellt werden.

Alle Geräte dürften somit offiziell am 21. Mai in den Verkauf starten. Die Vorbestellphase beginnt heute im Laufe des Tages.

Apple AirTags Jetzt kaufen bei