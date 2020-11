iPad Pro: Zuerst Mini-LED, dann OLED in zweiter Jahreshälfte 2021

Apple bringt im nächsten Jahr offenbar nicht nur ein iPad Pro mit Mini-LED-Display auf den Markt – auch eine weitere Variante kommt jetzt ins Spiel: Demnach will Apple zusätzlich eine Version seines High-End-Tablets mit OLED-Bildschirm anbieten.

Seit Monaten verdichten sich die Gerüchte, dass Apple bereits in der ersten Jahreshälfte 2021 ein iPad Pro mit Mini-LED-Display vorstellt. Nun schreibt die koreanische Website The Elec (via MacRumors), dass eine Variante mit OLED-Display folgen soll.

Die Vorteile von Mini-LED und OLED gegenüber LCD

Der Vorteil von Mini-LED-Display gegenüber herkömmlichen LC-

Der Vorteil von Mini-LED-Display gegenüber herkömmlichen LC-Displays, die derzeit in iPads verbaut sind: Es lassen sich auf der gleichen Fläche deutlich mehr LEDs platzieren. Dadurch sind unter anderem mehr Dimm-Bereiche sowie tiefere Schwarztöne und höhere Kontraste möglich. Doch beim iPad mit Mini-LED-Display will es Apple offenbar nicht belassen – schon in der zweiten Jahreshälfte sollen weitere iPad-Pro-Modelle in den Handel kommen. Dann jedoch mit OLED-Screen – ein Novum für die iPad-Reihe. Sowohl Samsung als auch LG entwickeln derzeit OLED-Modelle für das iPad Pro, heißt es im Bericht.

Mini-LED- und OLED-Displays haben im Vergleich zu herkömmlichen LC-Bildschirmen einige Vorteile, etwa eine höhere Helligkeit, ein besseres Kontrastverhältnis und eine energieeffizientere Arbeitsweise. Apple vertraut bei dem iPhone und der Apple Watch schon seit Jahren auf die Vorzüge der OLED-Technologie – und im kommenden Jahr vermutlich erstmals auch beim iPad.

iPad Pro: Letztes Upgrade stammt von März 2020

Zuletzt hatte Apple das iPad Pro im März 2020 aktualisiert, es handelte sich aber um ein eher kleines Upgrade. Der Hersteller spendierte dem Tablet einen etwas stärkeren Prozessor, bessere Mikrofone, eine Ultraweitwinkel-Kamera und einen LiDAR-Sensor für Augmented-Reality-Anwendungen.

iPad Pro Jetzt kaufen bei