iPhone 12: 2021 soll das erfolgreichste Jahr für das iPhone werden

Das iPhone 12 entwickelt sich offenbar zu einem echten Verkaufsschlager. So sehr, dass 2021 das erfolgreichste iPhone-Jahr überhaupt werden könnte. In fünf der sechs ersten Wochen haben sich die iPhone-12-Modelle offenbar in den USA besser verkauft als ihre Vorgänger.

Trotz der Startschwierigkeiten des iPhone 12 scheint die Smartphone-Serie der größte Hit in Apples iPhone-Geschichte zu werden. Das glauben jedenfalls die Marktforscher von Counterpoint Research. Seit dem Verkaufsstart habe sich das iPhone 12 in den ersten sechs Wochen mit Ausnahme der zweiten Woche besser verkauft als das iPhone 11 – gemeint ist hier jeweils die ganze Serie mit allen Modellen. Im Jahr 2021 soll es noch besser werden.

Auch in Europa ein Hit

Der Erfolg des iPhone 12 war zunächst durch den verzögerten Verkaufsstart und durch Lieferschwierigkeiten gebremst worden. An sich sei das neue iPhone aber beliebter bei den Kunden als das iPhone 11. Laut Counterpoint Research dürfte das iPhone 12 im Geschäftsquartal ab Dezember auch in China, Japan, Indien und Europa häufiger ausgeliefert werden als das iPhone 11.

Schon länger Sehnsucht nach 5G-iPhone

Die Marktforscher haben auch einige Auffassungen dazu, woran der Verkaufserfolg liege könnte. So warten Mobilfunkanbieter und Konsumenten angeblich schon länger auf ein 5G-iPhone und die Preise des iPhone 12 seien attraktiv, wobei es obendrein gute Werbeangebote gebe. Der Erfolg des iPhone SE und Angebote am Singles Day, Black Friday und Cyber Monday hätten geholfen, die Aufmerksamkeit auf das iPhone 12 zu richten. Schließlich geht Counterpoint Research davon aus, dass Apple die Lieferschwierigkeiten beheben können wird.