iPhone 12: Apple-Event angeblich am 13. Oktober

Wann wird Apple das iPhone 12 vorstellen? Als möglicher Termin macht jetzt der 13. Oktober die Runde. Apple-Manager Eddy Cue soll bei Mobilfunkanbietern schon kräftig die Werbetrommel für das kommende iPhone und dessen erwarteten 5G-Support rühren.

Das zumindest schreibt AppleInsider. Demnach sei Cue in einer internen Vorstellung eines britischen Mobilfunkbetreibers aufgetaucht, bei dem es um das neue iPhone ging. Und vor allem: um dessen 5G-Unterstützung. Beobachter sind sich einig, dass Apple mit dem iPhone 12 sein erstes 5G-fähiges Smartphone vorstellen wird. Doch wann wird es so weit sein? Als Keynote-Termin steht offenbar der 13. Oktober im Raum, will AppleInsider von einem Tippgeber erfahren haben. Nur wenige Tage später, am 16. Oktober, solle das dann iPhone 12 in den Verkauf starten.

Gleich vier neue iPhones erwartet

Bei dem Tippgeber soll es sich um eine Person handeln, die für einen niederländischen Mobilfunkanbieter tätig ist. Zwar gebe es keine Beweise für die Echtheit des Termins für das Apple-Event. Doch zumindest die IP-Adresse des Hinweisgebers stammt aus einem Netzwerkbereich, der von einem niederländischen Mobilfunkprovider verwaltet wird.

Die Branche erwartet, dass Apple gleich vier neue iPhones vorstellen wird: das iPhone 12 Mini mit 5,4 Zoll, das iPhone 12 sowie das iPhone 12 Pro mit 6,1 Zoll und das iPhone 12 Pro Max mit 6,7 Zoll Diagonale. Alle neuen Smartphones sollen mit 5G ausgestattet sein und einen kontraststarken OLED-Bildschirm besitzen. Ob es direkt nach der Vorstellung alle Modelle auch tatsächlich zu kaufen geben wird, bleibt aber noch abzuwarten.