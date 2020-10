iPhone 12: Die gleichen Farben wie beim iPad Air 4?

Seine iPhone-Flaggschiffe bringt Apple in der Regel in den Farben Space Grau, Silber und Gold auf den Markt, bei den günstigeren Modellen wie jüngst dem iPhone 11 gibt es dagegen mehr Abwechslung. Auch die Standard-Versionen des iPhone 12 könnten in interessanten Farbtönen auf den Markt kommen.

Wie der bekannte Tech-Insider Roland Quandt von WinFuture unter Berufung auf einen Einzelhändler bei Twitter berichtet, sollen das iPhone 12 Mini und iPhone 12 in den Farben Grün, Blau, Gold, Grau und Silber auf den Markt kommen. Das wären ungefähr die gleichen Farben, in denen es auch das neue iPad Air 4 zu kaufen gibt (Space Grau, Silber, Roségold, Grün, Sky Blau).

iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max sollen unterdessen in den klassischen Tönen Space Grau, Gold und Silber erhältlich sein. Vom Nachtgrün des Vorgängers iPhone 11 Pro ist unterdessen keine Rede.

iPhone 12 Mini und iPhone 12 starten laut Quandt mit 64 GB internem Speicher (bis maximal 256 GB), die Pro-Modelle legen mit 128 GB Speicher los (bis maximal 512 GB).

Weitere Farben im Gespräch

Die Gerüchte über die Farben der neuen iPhones sind aber mit Vorsicht zu genießen. Anfang Oktober hatte Quandt bei WinFuture noch geschrieben, dass das iPhone 12 Mini in den Farben Schwarz, Weiß, Blau, Rot, Gelb und Coral erhältlich sein soll. Relativ sicher ist nur, dass die Top-Modelle in einer deutlich überschaubareren Farbpalette erscheinen als die Basisversionen.

Gewissheit gibt es am kommenden Dienstag, wenn Apple ab 19 Uhr MEZ die neuen iPhones auf einer Online-Keynote mit dem Motto "Hi, Speed" enthüllt.