iPhone 12: Einige Geräte leiden offenbar unter Display-Problemen

Bei einigen der neuen iPhone-12-Geräte gibt es anscheinend massive Probleme mit dem Bildschirm. Apple scheint der Ansicht zu sein, mit einem Software-Update Abhilfe schaffen zu können.

Mit dem Verkaufsstart von iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max am 13. November ist jetzt das komplette iPhone-12-Line-up erhältlich. Doch bei einigen Geräten treten offenbar Display-Probleme auf, wie laut MacRumors aus einem Schreiben von Apple an autorisierte Reparatur-Dienstleister hervorgeht.

Flackernde Displays mit Grün- und Gelbstich

In dem Dokument räumt Apple ein, dass einige Bildschirme von iPhone-12-Geräten flackern oder unter einem Grün- beziehungsweise Gelbstich leiden. Betroffen sind anscheinend alle Modelle – also iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max. Apple geht davon aus, dass es sich um einen Software-Fehler handelt, der sich mit einem zukünftigen Update aus der Welt schaffen lässt. Der Hersteller weist die Reparaturbetriebe in seinem Schreiben deshalb an, betroffene Kunden auf kommende Updates zu vertrösten.

Die Probleme könnten auch unter iOS 14.3 bleiben

Bislang scheinen die Updates, die Apple für die iPhone-12-Reihe zur Verfügung gestellt hat, das Problem allerdings nicht gelöst zu haben. Erste Berichte über flackende und seltsam verfärbte Displays sind laut MacRumors bereits kurz nach dem Start des iPhone 12 mit iOS 14.1 in Online-Foren aufgetaucht. Diese Probleme scheinen selbst in der aktuellen Beta von iOS 14.3 noch nicht behoben zu sein.

Immerhin scheinen das Flackern und die Verfärbungen bei den meisten Nutzern nicht dauerhaft, sondern nur sporadisch aufzutreten – vor allem, wenn die Display-Helligkeit auf 90 Prozent oder niedriger eingestellt ist. Bleibt zu hoffen, dass Apple die Probleme zeitnah via Software-Update in den Griff bekommt.