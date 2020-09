iPhone-12-Event am 13. Oktober: Pro-Modelle kommen später

Nach und nach wird das iPhone-12-Event am 13. Oktober Gewissheit: Ein bekannter Tech-Insider hat den Termin ebenfalls bestätigt ... und eine schlechte Nachricht für alle Interessierten der Pro-Modelle.

Wie der Apple-Kenner Jon Prosser auf Twitter schreibt, decken sich die Informationen von AppleInsider zum iPhone-12-Launch-Event mit seinen eigenen Kenntnissen. Nach der Vorstellung der neuen iPhones am 13. Oktober würden die Vorbestellungen dann am 16. Oktober starten. Der Release der Smartphones würde wie üblich an einem Freitag erfolgen, dieses Jahr am 23. Oktober.

Laut Prosser würden allerdings nur die beiden Modelle iPhone 12 mini und "iPhone 12 Max" Ende Oktober in den Läden stehen. Die beiden High-End-Versionen iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max würden zwar auch beim Launch-Event gezeigt werden, erscheinen sollen sie allerdings erst im November. Ein genaues Releasedatum konnte Prosser hier jedoch nicht nennen.

Pro-Modelle wegen komplizierter Technik später?

Wie AppleInsider schreibt, könnten sich die Pro-Modelle aufgrund komplexerer Technik wie etwa dem aus dem iPad Pro (2020) bekannten LiDAR-Scanner verspäten.

iPad Pro (2020) Jetzt kaufen bei

Komplett neu ist die Aufteilung eines iPhone-Marktstarts übrigens nicht: Bereits 2017 brachte Apple das iPhone X erst einen Monat nach dem iPhone 8 auf den Markt. 2018 gab es ein ähnliches Vorgehen mit dem günstigeren iPhone XR, das erst nach dem iPhone XS auf den Markt kam.