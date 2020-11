iPhone-12-Feature: Google integriert UWB-Schnittstelle in Android

Das iPhone 11 hatte sie bereits an Bord, das iPhone 12 besitzt sie ebenfalls: Ultrabreitband-Technologie (UWB), die Bluetooth und WLAN irgendwann ablösen soll. Damit sich UWB auch im Android-Lager verbreitet, integriert Google nun eine entsprechende Schnittstelle ins Android Open Source Project.

Das iPhone 11 war das erste moderne Smartphone mit Ultrabreitband-Support. UWB-Technologie ermöglicht beispielsweise eine sehr präzise Ortung von Smart-Home-Geräten in Innenräumen und einen extrem schnellen kabellosen Datenaustausch zwischen zwei Geräten. Daher gilt Ultrabreitband als vielversprechender Kandidat, um Bluetooth und WLAN für die kabellose Kommunikation auf kurze Distanz abzulösen.

Empfehlungen des Autors: Tech iPhone 12 im Test: Apples erstes 5G-Smartphone ist ein Volltreffer

Anders als bei Apple sieht es im Android-Lager noch mau mit Breitband-Support aus. Die bisher einzige Android-Smartphones mit UWB-Hardware sind das Samsung Galaxy Note 20 und das Galaxy Note 20 Ultra. Das will Google ändern.

Google erleichtert Entwicklern die Integration von UWB-Hardware in Android

Damit Hersteller von Android-Smartphones es künftig einfacher haben, ihre UWB-Hardware in Android-Software zu integrieren, fügt Google eine entsprechende Programmierschnittstelle (API) zu seinem Android Open Source Project (AOSP) hinzu. Mithilfe dieser API lassen sich beispielsweise Apps entwickeln, die problemlos auf unterschiedlichen Android-Smartphones mit Ultrabreitband-Technologie laufen.

Allerdings ist diese Programmierschnittstelle noch nicht fertig, vielmehr handelt es sich um einen "Work in Progress", der laufend weiterentwickelt wird. Daher steht noch nicht fest, ob die UWB-Schnittstelle rechtzeitig zum Launch von Android 12 so weit ist, die UWB-Hardware unterschiedlicher Hersteller mittels Software untereinander kompatibel zu machen. Noch steckt die Technik in ihren Kinderschuhen. Doch das Potenzial für zahlreiche Smart-Home-Anwendungen ist groß.