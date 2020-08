iPhone 12: Kameralinsen fallen durch die Qualitätsprüfung

Laut Informationen des bekannten Apple-Analysten Ming-Chi Kuo hat Apple bei der iPhone-12-Produktion derzeit mit Problemen mit den Kameralinsen zu kämpfen. Die Linsen für die Ultraweitwinkelkamera fallen momentan durch die Qualitätskontrolle. Dies wird wahrscheinlich aber nicht zu weiteren Verzögerungen führen.

Wie GSMArena berichtet, kommen in allen vier Modellen des iPhone 12 bei der Ultraweitwinkelkamera sogenannte 7P-Linsen zum Einsatz – also Linsen, die aus sieben Teilen bestehen. Die Linsen, die für die beiden Standard-Modelle des iPhone 12 vorgesehen sind, verursachen derzeit aber noch Probleme: Tests haben ergeben, dass ihre Beschichtung bei hohen Temperaturen in Kombination mit hoher Luftfeuchtigkeit bricht.

Nur Linsen eines Zulieferers betroffen

Allerdings sollen nur die Linsen des Zulieferers Genius Electronic Optical durch die Qualitätsprüfung fallen. Die Linsen von Largan, Apples zweitem Zulieferer, bestehen den Test. Der Analyst Kuo geht davon aus, dass Apple nun größere Mengen bei Largan bestellt. Auch, wenn Genius Electronic Optical die Probleme noch in den Begriff bekommen sollte, müssten sie wohl mit Gewinnverlusten von bis zu 30 Prozent rechnen, vermutet Kuo.

Linsen-Problem führt wahrscheinlich nicht zu weiteren Verschiebungen

Der Analyst geht allerdings nicht davon aus, dass die Probleme mit den Linsen zu weiteren Verzögerungen beim iPhone 12 führen. Solange der Zulieferer Largan die Ausfälle von Genius Electronic Optical abfangen kann, sollte sich der Release des iPhone 12 nicht noch weiter nach hinten verschieben.

Für gewöhnlich veröffentlicht Apple neue iPhones im September. In diesem Jahr verschiebt das Unternehmen den Release aber "auf ein paar Wochen später". Gerüchten zufolge könnten die unterschiedlichen Modelle des iPhone 12 auch in einem 2-Phasen-Modell gelauncht werden.