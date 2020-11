iPhone 12 mini: Nur 12 Watt Wireless Charging mit MagSafe möglich

Apple hat zusammen mit dem iPhone 12 das neue MagSafe-System eingeführt – und den neuen Wireless Charger, das MagSafe-Ladegerät. Doch das iPhone 12 mini profitiert nicht von der maximalen Ladegeschwindigkeit.

Laut MacRumors schreibt Apple in einem Support-Dokument, dass das iPhone 12 mini im Zusammenspiel mit dem MagSafe-Ladegerät eine Leistungsaufnahme von 12 Watt erreicht. Das ist weniger als bei den anderen iPhone-12-Modellen, die allesamt eine Ladeleistung von 15 Watt erzielen.

Warum das neue MagSafe-Ladegerät das iPhone 12 mini nur mit 12 Watt auflädt, soll aus dem Dokument nicht hervorgehen. Apple sage lediglich, dass die Ladegeschwindigkeit von verschiedenen Faktoren abhängig sei, etwa von der Leistungsfähigkeit des Ladegeräts und den Systemeigenschaften des Handys.

Bei angeschlossenem Lightning-Zubehör sinkt Leistung auf 7,5 Watt

Zudem weist das Dokument von Apple auf eine weitere Einschränkung hin: Ist am Lightning-Port der iPhone-12-Modelle Zubehör wie die Apple EarPods angeschlossen ist, erfolgt das Laden aufgrund behördlicher Vorgaben lediglich mit maximal 7,5 Watt.

Apple empfiehlt, das MagSafe-Ladegerät vor dem Auflegen des Smartphones an eine Stromquelle anzuschließen. Nur so könne das System feststellen, ob sich das iPhone mit voller Leistung laden lässt. Liegt das iPhone 12 hingegen schon auf dem Ladegerät, bevor dieses an eine Steckdose angeschlossen wird, sollen Nutzer das Handy drei Sekunden lang vom Ladegerät entfernen und dann wieder auflegen.

iPhone 12 mini ab Freitag vorzubestellen

Apple hat das neue MagSafe-Ladegerät speziell für die iPhone-12-Modelle entwickelt. Es handelt sich um einen Wireless Charger mit verbauten Magneten, anhand derer sich das iPhone automatisch korrekt auf dem Ladegerät ausrichtet. Während es das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro schon im Handel zu kaufen gibt, starten das iPhone 12 mini und das iPhone 12 Pro Max erst diesen Freitag in die Vorbestellphase. Der Release steht am 13. November an.

