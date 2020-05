iPhone 12: Neue Renderbilder zeigen kompaktes Apple-Smartphone

Gleich vier neue iPhones will Apple im Herbst vorstellen – mehr als je zuvor. Darunter vermutlich ein Smartphone mit nur 5,4 Zoll Bildschirmdiagonale, das sich jetzt auf neuen Renderbildern zeigt.

Die niederländische Seite LetsGoDigital hat die Renderbilder auf Basis von Leaks und Gerüchten angefertigt. Sie zeigen das iPhone 12 mit 5,4-Zoll-Bildschirm, das im neuen Line-up die kompakteste Ausführung repräsentieren dürfte. Während im oberen Bildschirmbereich weiterhin eine Notch zu sehen ist, wenn auch in leicht reduzierter Form, ist der restliche Look von einem Mix aus Glas und Aluminium und einem eher kantigen Design geprägt – und lehnt sich somit an die aktuelle Designsprache des iPad Pro an.

Aktuelle Technik ohne Pro-Features

Im Inneren dürfte Apples kommender A14-Chipsatz mit Unterstützung von 4 GB Arbeitsspeicher zum Einsatz kommen, der interne Speicher soll maximal 256 GB betragen. Auf der Rückseite ist eine Dual-Kamera zu erkennen, auch die Unterstützung des 5G-Mobilfunks gilt als gesetzt. Das iPhone 12 mit 5,4-Zoll-Display dürfte das kleinste Modell des neuen Line-ups darstellen, während das iPhone 12 Pro Max als größte Ausführung wahrscheinlich einen Screen mit 6,7 Zoll bietet.

iPhone 12 angeblich ab 649 Dollar zu kaufen

Features wie das erwartete "Super Retina XDR"-Display mit flüssiger 120-Hz-Bildwiederholungsrate, mehr RAM und Speicherplatz sowie die Triple-Kamera dürften den Pro-Modellen vorbehalten sein. Und das zu entsprechenden Preisen: Gerüchten zufolge sollen die Pro-Modelle zu Preisen ab 999 US-Dollar in den Handel kommen. Deutlich erschwinglicher dürfte das einfache iPhone 12 werden, hier steht ein Verkaufspreis von 649 Dollar im Raum. Apple-Fans müssen sich aber noch gedulden: Voraussichtlich im September stellt der Hersteller seine neuen iPhones vor.