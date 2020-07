iPhone 12 ohne Netzteil? Apple startet Umfrage

Seit ein paar Tagen kursiert das Gerücht, dass Apple beim iPhone 12 auf das Netzteil im Lieferumfang verzichten könnte. Eine neue Umfrage des Herstellers liefert nun weitere Indizien.

Wie unter anderem MacRumors meldet, habe Apple in den vergangenen Tagen eine Umfrage an iPhone-Besitzer geschickt, die sich auf die Nutzung des USB-Netzteils in der Verpackung bezieht. Angesprochen werden hier ganz explizit Personen, die bereits zuvor ein iPhone besaßen und auf ein neues Modell umgestiegen sind. Apple stellt zudem klar, dass es nur um das Netzteil an sich und nicht um das Lightning-Kabel geht.

In der Umfrage können die Befragten aus einer Reihe von Antwortmöglichkeiten wählen, was mit ihrem alten Netzteil passiert ist:

Ich habe es zusammen mit meinem iPhone verkauft beziehungsweise ausgetauscht.

Ich habe es verloren.

Ich habe es einem Familienmitglied oder Freund gegeben.

Ich benutze es noch immer zu Hause.

Ich benutze es an einem anderen Ort (Arbeit, Schule etc.).

Ich habe es immer noch, benutze es aber nicht mehr.

Es ist also durchaus möglich, dass Apple mit dieser Umfrage quasi "einen Zeh ins Wasser steckt" um herauszufinden, ob iPhone-12-Käufer nicht auch auf ein Netzteil verzichten könnten, weil sie sowieso noch ein älteres daheim haben.

Nicht jede Apple-Umfrage bedeutet Sparmaßnahmen

9to5Mac gibt allerdings zu bedenken, dass der iPhone-Hersteller immer wieder einmal solche Umfrage durchführt. So fragte Apple etwa im Jahr 2016 seine Kunden, ob sie den Kopfhöreranschluss am MacBook Pro brauchen. Viele Beobachter glaubten daraufhin, dass das Unternehmen den Eingang entfernen könnte. Der Laptop hat allerdings bis heute diesen Audioanschluss.

Ob das iPhone 12 also tatsächlich ohne Netzteil (und eventuell auch ohne Kopfhörer) auf den Markt kommt, zeigt sich erst zum Release im Herbst.