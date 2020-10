iPhone 12 ohne Netzteil: Samsung verspottet Apple

Samsung macht sich in Social-Media-Beiträgen über Apples Netzteil-Verzicht bei den iPhone-12-Modellen lustig. Außerdem veralbert Samsung den Konkurrenten dafür, erst spät Handys mit 5G-Modem auszuliefern.

Die iPhone-12-Handys werden ohne Netzteil und ohne Headset ausgeliefert. Samsung nimmt zumindest erstere Auslassung zum Anlass, Apple in den sozialen Medien zu trollen. So ist in einem Facebook-Beitrag (via MacRumors) ein amerikanisches Samsung-Netzteil abgebildet und darunter heißt es "Included with your Galaxy", also "wird mit Deinem Galaxy ausgeliefert".

In der Beschreibung bemerkt Samsung: "Dein Galaxy gibt Dir, wonach Du suchst. Von den grundlegendsten Features wie einem Netzteil zur besten Kamera, (...)" Mit anderen Worten hält Samsung ein Netzteil für essenzielles Zubehör, das in jeder Handyverpackung stecken muss.

Möchte Samsung auch das Netzteil einsparen?

Der Facebook-Beitrag ist online viral gegangen und wurde rund 70.000 Mal geteilt sowie rund 18.000 Mal kommentiert. Manche Nutzer weisen allerdings darauf hin, dass Samsung Apple vor ein paar Jahren auch für das Weglassen des Kopfhöreranschlusses veralberte, nur um ihn bei späteren Smartphones auch auszusparen.

Tatsächlich gibt es Gerüchte aus Zuliefererkreisen (ETNews via MacRumors), dass Samsung ab 2021 ebenso seine Handys ohne Netzteile ausliefern möchte. Apple gibt Umweltschutz als Grund für den Netzteil-Verzicht an, auch über Kosteneinsparungen aufgrund des teuren 5G-Modems wird spekuliert.

Samsung war bei 5G schneller

Ferner veröffentlichte Samsung einen Tweet, der Apple dafür verulkt, jetzt erst Handys mit 5G-Modem herauszubringen.

"Einige Leute begrüßen jetzt erst die hohe Geschwindigkeit, wir sind schon seit einer Weile befreundet. Besorge Dir jetzt Dein Galaxy-5G-Gerät", heißt es im Tweet. Tatsächlich gehörte Samsung zu den ersten Unternehmen, die Smartphones mit 5G-Modem anboten. Der 5G-Vorreiter war in Deutschland das Galaxy S10 5G, das im Sommer 2019 veröffentlicht wurde.