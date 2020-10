iPhone 12 Pro Max: Akku kleiner als beim Vorgänger

Apple selbst verrät nie die genaue Kapazität der iPhone-Akkus, doch im Fall des iPhone 12 Pro Max übernimmt das jetzt ein Eintrag bei einer Zertifizierungsbehörde. Demnach muss das neue iPhone 12 Pro Max mit einem kleineren Akku als das iPhone 11 Pro Max auskommen.

Laut einem Eintrag bei der chinesischen Zertifizierungsbehörde TENAA verbaut Apple im iPhone 12 Pro Max einen 3.687 mAh großen Akku, schreibt MacRumors. Damit fällt der Energiespeicher rund 7 Prozent kleiner aus als beim Vorgänger iPhone 11 Pro Max, den Apple mit einem Akku mit einer Kapazität von 3.969 mAh ausstattet.

Eintragungen bei Zertifizierungsbehörden sind ein verlässlicher Hinweisgeber auf technische Spezifikationen von noch nicht veröffentlichten Geräten. Erst in der vergangenen Woche wurde so bekannt, dass Apple 6 GB Arbeitsspeicher im iPhone 12 Pro Max verbaut – ein technisches Detail, das Apple sonst auch nie verrät.

iPhone 12 Pro Max soll genauso lang durchhalten wie iPhone 11 Pro Max

Trotz der rund 7 Prozent geringeren Akkukapazität soll das iPhone 12 Pro Max genauso lange durchhalten wie sein Vorgänger. Apple gibt für beide Geräte bis zu 20 Stunden Videowiedergabe und bis zu 80 Stunden Audiowiedergabe an. Dass die Akkulaufzeit trotz geringerer Kapazität identisch sein soll, dürfte vor allem am neuen A14-Bionic-Chipsatz liegen, der energieeffizienter als der A13 des Vorgängermodells arbeitet. Wie lang die Akkulaufzeit in der Praxis tatsächlich ist, werden erste Tests zeigen.

iPhone 12 und iPhone 12 Pro ab Freitag im Handel zu kaufen

Apple hatte im Oktober gleich vier neue Smartphones vorgestellt: das iPhone 12, das iPhone 12 mini, das iPhone 12 Pro und das iPhone 12 Pro Max. Das iPhone 12 und iPhone 12 Pro starten diesen Freitag offiziell in den Verkauf, die anderen beiden Modelle kommen erst im November auf den Markt.

iPhone 12 Jetzt kaufen bei