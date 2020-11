iPhone 12 Pro Max im DisplayMate-Test: Das beste Display überhaupt?

Die Webseite DisplayMate hat sich kürzlich das iPhone 12 Pro Max vorgenommen – und die Experten waren absolut begeistert: Das Apple-Smartphone erhielt von den Spezialisten für Handy-Displays einen "Best Smartphone Display Award" und die höchste jemals vergebene Note für Display-Performance, ein A+!

Laut DisplayMate ist der Bildschirm des iPhone 12 Pro Max nicht weniger als ein "State of the Art"-Display. Apples Flaggschiff konnte in elf Kategorien Rekorde entweder einstellen oder brechen, womit es zusätzlich den Rekord für die meisten Bestmarken erzielte. Damit löst das iPhone 12 Pro Max seinen Vorgänger iPhone 11 Pro ab, der neun Rekorde für sich verbuchen konnte.

In diesen Kategorien brilliert das iPhone 12 Pro Max

Hier die unterschiedlichen Kategorien, in denen das iPhone 12 Pro Max neue Rekorde erzielt hat:

Das sagt DisplayMate zur 60-vs.-120-Hz-Debatte

Einige Nutzer waren zum Release der iPhone-12-Serie enttäuscht, dass die Displays der neuen Smartphones nur 60 anstatt 90 oder sogar 120 Hz beherrschen. DisplayMate kommentiert den 60-Hz-Screen des iPhone 12 Pro Max wie folgt: "Anstatt höherer Bildwiederholraten wie 90 und 120 Hz, die aktuell häufiger zum Einsatz kommen, besitzt das Display des iPhone 12 Pro Max eine Standard-Bildwiederholrate von 60 Hz. In Kombination mit der sehr schnellen Reaktionszeit des OLED-Displays und der sehr schnellen CPU und GPU sollte die 60-Hz-Bildwiederholrate aber für die meisten Anwendungen vollkommen ausreichen."