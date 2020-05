iPhone 12 Pro: Neue Infos zu internem Speicher und Arbeitsspeicher

Widersprüchliche Informationen zum internen Speicher des iPhone 12: Einem neuen Gerücht zufolge umfasst er bei allen vier Modellen mindestens 128 GB, ein anderes geht bei zwei Modellen von 64 GB internem Speicher in der günstigsten Ausstattung aus. Zum verbauten Arbeitsspeicher gibt es ebenfalls neue Gerüchte.

Das iPhone 12 kommt in vier Varianten auf den Markt: das günstigere iPhone 12 in den Größen 5,4 und 6,1 Zoll sowie das besser ausgestattete iPhone 12 Pro in den Größen 6,1 und 6,7 Zoll. Nun behauptet der YouTuber Jon Prosser in einem neuen Video auf seinem Kanal Front Page Tech (via MacRumors), dass alle vier Modelle einen mindestens 128 GB großen Speicher bieten.

Optional gebe es die beiden iPhone-12-Modelle auch mit 256 GB und das iPhone 12 Pro mit 256 und 512 GB Speicher. Die beiden Versionen des iPhone 12 bringen laut Prosser 4 GB Arbeitsspeicher mit, die beiden iPhone-12-Pro-Modelle 6 GB.

Das günstigste iPhone 12 bekommt vielleicht doch nur 64 GB

Das sieht Twitter-Nutzer @L0vetodream anders. Der verlässliche Leaker schreibt in einem Tweet, dass die beiden Versionen des iPhone 12 nur 64 GB internen Speicher besitzen werden. 128 GB sei die minimale Speichergröße der beiden Pro-Modelle. In den vergangenen drei Jahren hatte Apple dem kleinen iPhone immer nur 64 GB Speicher spendiert.

Alle Modelle mit "Super Retina"-OLED-Bildschirmen

Alle vier neuen iPhones werden laut Jon Prosser mit OLED-Displays, 5G-Modem und Apple-A14-Prozessoren ausgestattet. Die Bildschirme möchte Apple offenbar auf den Namen "Super Retina" taufen. Bislang ist noch kein konkreter Termin für die Apple-Keynote bekannt, auf der die neuen iPhones präsentiert werden. Es gibt Gerüchte über eine Verschiebung. Das Portal iPhone Hacks vermutet, dass Apple die neuen Handys schrittweise veröffentlichen könnte: erst das iPhone 12 und zu einem späteren Zeitpunkt das iPhone 12 Pro.