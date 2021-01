iPhone 12 Pro: Prototyp mit Apple-interner Software gesichtet

Das iPhone 12 Pro gibt es seit einiger Zeit im Handel zu kaufen, jetzt wurden überraschend Bilder eines Prototyps im Netz verbreitet. Sie zeigen eine frühe Version des Smartphones mit einer internen Apple-Software.

Der Entwickler Giulio Zompetti hat die Aufnahmen des Prototyps auf Twitter online gestellt, schreibt MacRumors. Darin zu sehen ist das iPhone 12 Pro in einer frühen Version in der beliebten Farbe Pazifikblau. Wenngleich die Farbvariante auf den Bildern etwas dunkler wirkt, so soll es sich doch um den finalen Farbton handeln. Viel interessanter ist aber der Blick auf den Homescreen. Denn: von iOS 14 ist hier keine Spur.

Apple nutzt interne "SwitchBoard"-Software zum Testen

Stattdessen kommt ein Betriebssystem namens "SwitchBoard" zum Einsatz, bei dem es sich um eine interne Testversion von iOS 14 ohne grafische Benutzeroberfläche handelt. Diese nutzt Apple, um neue Features vorab zu testen. Schon in der Vergangenheit wurde die Software bei einigen Prototypmodellen gesichtet, etwa Dienste wie Console, USBHost, QRCode, Reliability und auch einige neuere wie Ness und Astro.

iPhone 12 dürfte Apple erfolgreiches 2021 bescheren

Das iPhone 12 Pro wurde im Herbst 2020 vorgestellt: Auffälligstes Merkmal im Vergleich zum Vorgänger ist das kantigere Design, das an die Designsprache des iPhone 4 oder auch iPhone 5 erinnert. Zugleich ist es das erste Apple-Handy, mit dem Nutzer im schnellen 5G-Mobilfunknetz surfen können.

Erstmals hat Apple dem iPhone kein Netzteil mehr im Lieferumfang beigelegt, was zunächst bei einigen Herstellern für Spott sorgte – doch Beobachter glauben, dass dieser Schritt Nachahmer finden dürfte. Dennoch könnte sich das iPhone 12 zu einem echten Verkaufsschlager entwickeln und Apple ein erfolgreiches 2021 bescheren.

iPhone 12 Pro Jetzt kaufen bei