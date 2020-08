iPhone 12: Release könnte in zwei Phasen erfolgen

Die neuen iPhone-Modelle werden voraussichtlich nicht zeitgleich auf den Markt kommen. Der Release des iPhone 12 könnte dieses Jahr in zwei Phasen erfolgen: Den Start machen angeblich die 6,1-Zoll-Varianten, das kleinere und das größere Modell sollen später folgen.

Die neuen iPhones kommen in diesem Jahr später als gewöhnlich – das ist bereits bekannt. Neu ist die Vermutung, dass die Markteinführung der insgesamt vier Modelle in zwei Schritten erfolgen könnte. Den Anfang sollen die 6,1 Zoll großen Versionen machen – die 5,4-Zoll- und die 6,7-Zoll-Variante des iPhone 12 sollen mit etwas zeitlichem Abstand folgen. Das berichtet MacRumors unter Berufung auf einen DigiTimes-Bericht, der Quellen aus der Apple-Zuliefererkette zitiert.

Komponenten werden später geliefert

Angeblich haben die Lieferungen der iPhone-12-Leiterplatten für die 6,1-Zoll-Modelle gerade begonnen. Die entsprechenden Bauteile für das kleinere und das größere Modell sollen erst Ende August an Apple geliefert werden. Insgesamt sei die Lieferung dieser Bauteile in diesem Jahr rund zwei bis vier Wochen später dran als gewöhnlich, heißt es aus den Lieferkreisen.

iPhone 12: 5G-fähig, aber ohne Kopfhörer?

Die verschiedenen iPhone-12-Versionen sollen sich nicht nur in der Displaygröße unterscheiden. Apple will in diesem Jahr wohl zwei High-End-Varianten – in 6,1 und 6,7 Zoll – mit Triple-Kameras anbieten. Die zwei anderen Modelle – in 5,4 und 6,1 Zoll – sollen eine Dual-Kamera mitbringen und günstiger ausfallen.

5G-fähig sollen laut Apple-Analyst Ming-Chi Kuo alle Modelle sein. Dafür könnte Apple die bislang im Lieferumfang enthaltenen EarPods in diesem Jahr weglassen, um einerseits die Produktionskosten zu senken und andererseits die Nachfrage nach den separat erhältlichen AirPods anzukurbeln. Mehr könnten wir am 8. September erfahren. An diesem Tag wird Apple voraussichtlich seine iPhone-12-Keynote abhalten.