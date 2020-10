iPhone 12: So viel Arbeitsspeicher haben die neuen Apple-Smartphones

Jahr für Jahr die gleiche Frage: Wie viel Arbeitsspeicher haben die neuen iPhones? Auch wenn Apple selbst diesen Wert nicht verrät, schafft ein Eintrag in einer Software jetzt Klarheit – demnach haben das iPhone 12 Pro und das iPhone 12 Pro Max sogar 6 GB RAM.

Das zumindest geht aus einer Datei von Apples Xcode-Software in Version 12.1 hervor, schreibt MacRumors. Demnach stattet Apple das iPhone 12 und das iPhone 12 mini mit 4 GB RAM aus und die Pro-Modelle mit 6 GB Arbeitsspeicher. Beim Vorjahres-Line-up hatte Apple alle Modelle mit nur 4 GB Arbeitsspeicher bestückt.

Plist-Dateien in Xcode – eine Software, mit der Entwickler iPhone- und iPad-Apps programmieren können – waren schon in der Vergangenheit ein verlässlicher Indikator für die Höhe des verbauten Arbeitsspeichers in vielen iPhone-Generationen. Und: Ein Eintrag in der Benchmark-Datenbank Geekbench weist für das iPhone 12 Pro ebenfalls 6 GB RAM aus.

iPhone 12 Pro ähnlich stark wie iPad Air 4

In Kombination mit dem neuen leistungsstarken A14-Bionic-Chip dürften vor allem die Pro-Modelle neue Benchmark-Rekorde knacken – und sich sehr wahrscheinlich den Titel der schnellsten Smartphones überhaupt sichern. Das Benchmark-Ergebnis von Geekbench bescheinigt dem iPhone 12 Pro etwa annähernd die gleiche Performance im Single-Core-Test wie für das neue iPad Air 4, wenngleich das Multi-Core-Ergebnis spürbar geringer ausfällt. Für reelle Vergleiche sind jedoch noch weitere Leistungsmessungen erforderlich.

iPhone 12: Vorbestellungen starten teilweise am Freitag

Apple hat am Dienstag gleich vier neue Smartphones in drei unterschiedlichen Größen enthüllt – das iPhone 12, das iPhone 12 mini, das iPhone 12 Pro und das iPhone 12 Pro Max. Alle neuen iPhones haben einen OLED-Bildschirm und sind 5G-fähig.

Die Pro-Modelle haben außerdem einen LiDAR-Scanner, der vor allem Vorteile bei der Fotografie bringt. Die Vorbestellphase für das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro startet am 16. Oktober, während das Mini- und das Pro-Modell erst ab dem 6. November vorbestellt werden können.

iPhone 12 Jetzt kaufen bei