iPhone 12 und iPhone 12 Pro: Vorbestellungen starten

Gerade erst hat Apple sein neues Smartphone-Line-up vorgestellt – jetzt starten das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro in die Vorbestellphase. Wir haben alle Infos zu Preisen und Release-Terminen und verraten, wo Du das neue iPhone kaufen kannst.

Apple hat am Dienstag gleich vier neue Handys enthüllt: das iPhone 12, das iPhone 12 mini, das iPhone 12 Pro und das iPhone 12 Pro Max. Highlight: alle neuen iPhones funken im schnellen 5G-Netz.

Zugleich besitzen alle Modelle ein OLED-Display, womit sich Apple von LCD für die aktuelle Serie verabschiedet hat. Das iPhone 12 besitzt eine Dual-Kamera, das iPhone 12 Pro sogar eine Triple-Kamera samt neuem LiDAR-Scanner. Damit kannst Du noch besser fotografieren, etwa bei besonders schwierigen Lichtverhältnissen. Auch die Porträtfotografie profitiert vom neuen Sensor.

Am Freitag, dem 16. Oktober starten die neuen iPhones jetzt in die Vorbestellphase, zumindest teilweise. Zunächst wirst Du nur das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro mit jeweils 6,1 Zoll kaufen können. Der Startschuss fällt offiziell um 14 Uhr.

iPhone 12 und iPhone 12 Pro: Das sind die Preise

iPhone 12 Preis 64 GB 876,30 Euro 128 GB 925,05 Euro 256 GB 1.042,05 Euro

iPhone 12 Pro Preis 128 GB 1.120 Euro 256 GB 1.237 Euro 512 GB 1.461,20 Euro

Das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro gibt es dann offiziell ab Freitag, dem 23. Oktober im Handel zu kaufen. Wer sich eines der Geräte sichert, kann auch zum neuen Magsafe-Zubehör greifen. Das sind spezielle Hüllen, die magnetisch an das iPhone angebracht werden.

Passend dazu gibt es auch ein neues Magsafe-Ladegerät, mit dem Du das iPhone 12 per Wireless Charging mit Energie versorgen kannst. Der Clou daran: Legst Du das iPhone auf das Ladegerät, richtet sich das iPhone automatisch aus – das Verrutschen gehört somit der Vergangenheit an.

iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max erst ab November

Du interessierst Dich mehr für das iPhone 12 mini oder das iPhone 12 Pro Max? Dann musst Du Dich leider noch etwas gedulden – beide Smartphones starten erst am 6. November in den Vorverkauf und kommen am 13. November in den Handel. Der angebliche Grund: fehlende Zertifizierungen.