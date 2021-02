iPhone 13: Lichtstärkeres Kameraobjektiv für bessere Low-Light-Bilder?

Beim iPhone 13 will Apple die Ultraweitwinkel-Kamera mit einer größeren Blende ausstatten, womit die iPhone-Kamera deutlich mehr Licht einfangen könnte. Vor allem bei schwierigen Lichtverhältnissen würden so detailreichere Aufnahmen entstehen.

Das jedenfalls glauben die Barclays-Analysten Blayne Curtis und Thomas O'Malley, schreibt MacRumors. Demnach sollen alle Modelle der kommenden iPhone-13-Serie eine verbesserte Ultraweitwinkel-Linse erhalten, deren Blendenöffnung nunmehr F/1.8 statt F/2.4 – wie noch beim iPhone 12 Pro – betrage. Das Objektiv wäre somit deutlich lichtstärker, was sich vor allem in Low-Light-Situationen auszahlen würde. Bei schwierigen Lichtverhältnissen und in dunklen Umgebungen könnte das iPhone 13 somit detailreichere Bilder aufnehmen.

Lichtstärkere Kamera nur für Pro-Modelle?

Der bekannte Apple-Analyst Ming Chi-Kuo behauptete in der Vergangenheit ebenso, dass Apple in den neuen iPhones eine größere Blende verwenden wird. Anders als die Barclays-Analysten glaubt er jedoch daran, dass Apple die bessere Kamera lediglich für die neuen Pro-Smartphones plane. Zudem sagen die Experten, dass das bessere Teleobjektiv des iPhone 12 Pro Max mit einer Brennweite von 65 mm und einer F/2.2-Blende auch im iPhone 13 Pro zum Einsatz kommen wird.

Weitere mögliche Kamera-Features

Ansonsten bleibt in puncto Displaygrößen und Kameras aber wohl alles beim Alten. So wird auch das iPhone 13 Bildschirmdiagonalen zwischen 5,4 und 6,7 Zoll aufweisen. In den normalen Versionen wird Apple wohl abermals eine Dual-Kamera verbauen, während eine Triple-Cam den Pro-Modellen vorbehalten sein wird. Dafür könnte der LiDAR-Scanner mit seiner präzisen Tiefenmessung 2021 in allen neuen iPhones verbaut sein. Die optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung, bislang nur im iPhone 12 Pro Max zu finden, könnte ebenso in allen neuen Modellen vorhanden sein.

Der Release des iPhone 13 dürfte wie üblich im Herbst über die Bühne gehen. Die aktuellen iPhone-12-Modelle gibt es seit Herbst im Handel zu kaufen.

