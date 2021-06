iPhone 13: Neue Modelle mit größerem Akku – das ist der Grund dafür

Apple will den neuen Modellen der iPhone-13-Serie offenbar größere Akkus spendieren. In Kombination mit dem neuen, energieeffizienteren A15-Chipsatz soll so die Akkulaufzeit verbessert werden – vor allem wegen eines neuen Features.

Das zumindest schreibt der bekannte Leaker l0vetodream auf der Kurznachrichtenplattform Twitter (via MacRumors). Demnach will Apple in seinen neuen iPhone größere Akkus verbauen und damit die Batterielaufzeit verlängern. Demnach plane Apple folgende Akkugrößen für die neue iPhone-13-Serie:

iPhone 13 mini: 2.406 mAh (iPhone 12 mini: 2.227 mAh)

(iPhone 12 mini: 2.227 mAh) iPhone 13 und iPhone 13 Pro: 3.095 mAh (iPhone 12 und iPhone 12 Pro: 2.815 mAh)

(iPhone 12 und iPhone 12 Pro: 2.815 mAh) iPhone 13 Pro Max: 4.352 mAh (iPhone 12 Pro Max: 3.687 mAh)

Apple A15 soll energieeffizienter arbeiten

Doch ein größerer Akku sorgt nicht immer zwingend auch für eine deutlich längere Laufzeit – hier kommt Apples neuer A15-Chipsatz ins Spiel. Dieser soll – in Verbindung mit weiteren Komponenten – die Energieeffizienz des iPhone 13 verbessern. Für Apple dürfte vor allem das kleinste Modell ein Sorgenkind sein, schließlich soll sich das iPhone 12 mini nicht so gut verkauft haben, wie sich der Hersteller das erhofft hatte. Ein möglicher Grund: die vergleichsweise schwache Akkulaufzeit. Mit einem größeren Akku und verbesserten Energieeffizienz könnte Apple diese Schwachstelle ausmerzen.

Größerer Akku auch wegen 120-Hz-Display?

Eine verbesserte Akkulaufzeit würde auch an anderer Stelle dringend benötigt. Glaubt man den Gerüchten, werden das iPhone 13 Pro und das iPhone 13 Pro Max ein 120-Hz-Display bekommen – und die höhere Bildwiederholrate hat einen höheren Energieverbrauch. Gut möglich, dass die Akkulaufzeit bei den neuen iPhones in der Praxis – aufgrund der neuen Features – in Summe nicht großartig besser ausfällt, als es bei der aktuellen Generation der Fall ist. Im Herbst 2021 wissen wir mehr: Dann wird Apple das iPhone 13 offiziell vorstellen.