iPhone 2020: Apple könnte Face ID wieder abschaffen

Die Top-Modelle unter den iPhones des Jahres 2020 könnten auf die Notch mit den Face-ID-Sensoren verzichten. Stattdessen sprechen Apple-Patente für einen Fingerabdrucksensor unter dem Display oder am Rand des Smartphones.

Das iPhone 12 Pro und das iPhone 12 Pro Max sollen ohne die "Notch" genannte Kerbe im Display oben auskommen. Anstelle der Gesichtsentsperrung käme entweder ein neuer Touch-ID-Sensor unter dem Display oder am Rand des Handys zum Einsatz – Apple soll also zum Fingerabdrucksensor zurückkehren. Diese Gerüchte gehen auf offizielle Design-Patente von Apple zurück, die am 9. Dezember und am 23. Dezember veröffentlicht wurden. Das schreiben Tech Radar und PhoneArena mit Bezug auf Let's Go Digital.

Wo ist die Selfie-Kamera?

Die Patent-Zeichnungen geben ein Rätsel auf, – nämlich, wo sich die Selfie-Kamera befindet. Über dem Display ist nur der Hörer auszumachen. Möglicherweise wird Apple die Kamera unter dem Display verbauen können. An einer solchen Lösung arbeiten gerade Hersteller wie Oppo. Das iPhone 12 und das iPhone 12 Plus sollen weiterhin die bekannten Face-ID-Sensoren mitbringen.

Auf Apples neuen Patentzeichnungen (die ersten drei von links) ist keine Selfie-Kamera zu sehen.

Apples Touch ID im Display soll der Konkurrenz überlegen sein

Patentierte Ideen finden ihren Weg meist nicht in ein finales Produkt, allerdings gibt es schon länger Gerüchte über eine Rückkehr zu Touch ID. Angeblich soll Apples In-Display-Fingerabdrucksensor sicherer ausfallen als andere und es soll möglich sein, das Display an einer beliebigen Stelle zu berühren. Bereits im Jahr 2017 kamen mit dem iPhone 8 und iPhone 8 Plus zwei Apple-Handys mit Touch ID sowie das iPhone X mit Face ID auf den Markt. Insofern könnten sich die iPhone-12-Modelle auch durch Face ID und Touch ID unterscheiden. Nur, dass diesmal das neue Touch ID wohl die fortschrittlichere Technik wäre.