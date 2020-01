iPhone 2020: Topmodelle sollen 6 GB Arbeitsspeicher bekommen

Im Herbst dürfte Apple gleich vier neue iPhones vorstellen – die Topmodelle wohl mit satten 6 GB RAM. Zudem wird Apple voll und ganz auf OLED anstelle von LCD setzen.

Das zumindest glauben die UBS-Analysten Timothy Arcuri und Munjal Shah, berichtet MacRumors. Demnach werden sich die neuen iPhones – neben der Bildschirmdiagonale – sowohl bei der Kameraausstattung als auch bei der Höhe des Arbeitsspeichers voneinander unterscheiden.

So soll Apples iPhone-Line-up 2020 aussehen

iPhone mit 6,7 Zoll, Triple-Kamera + 3D-Sensor sowie 6 GB RAM

iPhone mit 6,1 Zoll, Triple-Kamera + 3D-Sensor sowie 6 GB RAM

iPhone mit 6,1 Zoll, Dual-Kamera sowie 4 GB RAM

iPhone mit 5,4 Zoll, Dual-Kamera sowie 4 GB RAM

Die Spezifikationen der Kameras stimmen mit einer Einschätzung des bekannten Apple-Analysten Ming-Chi Kuo überein, während Analysten von Barclays schon im November 6 GB RAM für die kommenden Flaggschiff-Smartphones prognostiziert haben.

5G als Highlight-Feature der neuen iPhones

Das iPhone 2020 wird als große Neuerung wahrscheinlich vor allem die Unterstützung des schnellen 5G-Mobilfunks mitbringen – was ein wichtiges Verkaufsargument für bestehende iPhone-Nutzer darstellt. So hat die Investmentbank UBS mehr als 9.000 Kunden befragt – unter anderem in den Vereinigten Staaten und in Deutschland –, ob die 5G-Unterstützung ein Argument für einen Umstieg auf das iPhone 2020 darstelle. Rund 22 Prozent, und somit etwa jeder Fünfte, bejahten das.

Im Gespräch ist außerdem ein neues Einsteiger-iPhone, das wahlweise als iPhone SE 2 oder auch iPhone 9 in den Medien kursiert. Es soll im Design des iPhone 8 mit Touch ID und Home Button erscheinen, im Inneren aber aktuelle Technik wie den A13-Prozessor verbaut haben. Bereits im Frühjahr könnte der Release anstehen, während die vier neuen iPhones mit OLED im Herbst vorgestellt werden dürften.