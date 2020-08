iPhone 2021: Mit 120-Hertz-Display des Galaxy Note 20 Ultra?

Das Galaxy Note 20 Ultra und das Galaxy Z Fold 2 bekommen 120-Hertz-Displays. Konkret handelt es sich um stromsparende LTPO-AMOLED-Panels – aus diesem Grund zehrt die hohe Bildwiederholrate nicht zu sehr am Akku. Gerüchten zufolge soll Apple bei den iPhones des Jahres 2021 auch auf diese Technologie setzen.

Die Abkürzung "LTPO" steht für "low-temperature polycrystalline oxide". LTPO-Panels bieten sich dank ihres niedrigen Stromverbrauchs für hohe Bildwiederholraten an. Bisher kam diese Technik nur in den kleinen Bildschirmen von Smartwatches wie der Apple Watch zum Einsatz. Das Galaxy Note 20 Ultra und das Galaxy Z Fold 2 sind die ersten Smartphones mit LTPO-Panels. Schon im nächsten Jahr sollen auch iPhones über die stromsparenden Displays verfügen, berichtet Phonearena.

Bildwiederholraten zwischen 1 und 120 Hertz möglich

Wie der Leaker Ice Universe kürzlich auf der chinesischen Webseite Weibo schrieb, passen das Galaxy Note 20 Ultra und das Galaxy Z Fold 2 ihre Bildwiederholrate an die dargestellten Inhalte an. Standbilder werden in Frequenzbereichen zwischen 1 und 11 Hertz, Videos zwischen 30 und 60 Hertz und Spiele zwischen 48 und 120 Hertz wiedergegeben. Gerade bei Standbildern kann so sehr viel Energie gespart werden, da nur zwischen einem und elf Bilder pro Sekunde gezeigt werden.

Laut Phonearena sollen LTPO-Panels den Energieverbrauch von OLED-Displays um 15 bis 20 Prozent reduzieren – im Vergleich zu OLEDs mit LTPS-Paneln, die derzeit noch standardmäßig genutzt werden.

iPhones wahrscheinlich erst nächstes Jahr mit LTPO-Technologie

Apple soll erst im kommenden Jahr auf die LTPO-Technologie setzen. Die Bildwiederholrate der diesjährigen iPhone-12-Displays wird wahrscheinlich nur bei 60 Hertz liegen. Apple hat schon ein wenig Erfahrung im Umgang mit LTPO-Paneln, denn die Technologie kam bereits in der Apple Watch Series 4 aus dem Jahr 2018 zum Einsatz.