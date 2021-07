iPhone 2021: Nächstes Apple-Phone heißt offenbar 13

Das kommende iPhone wird wohl die Zahl "13" im Namen tragen. Der Sprung zur nächsten Nummer deutet auf größere technische Neuerungen hin. Und darauf, dass Apple Aberglaube egal ist.

Statt auf ein iPhone 12s dürfen wir uns offenbar auf das iPhone 13 im Herbst freuen. Jedenfalls wenn die Quelle des Berichts der chinesischen Wirtschaftszeitung Economic Daily (via MacRumors) Recht behält. Die Informationen der Wirtschaftszeitung sollen direkt aus Apples Zulieferkette stammen. Offiziell bestätigt hat Apple diese aber nicht.

Neues Display ist wahrscheinlich

Der Bericht deckt sich allerdings mit bestehenden Gerüchten. Zuvor war davon die Rede, dass die Max-Modelle des diesjährigen iPhones ein völlig neues LTPO-OLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz erhalten sollen. Dies ermöglicht unter anderem eine flüssigere Darstellung von Animationen. Außerdem ist ein Always-on-Feature für das kommende iPhone im Gespräch.

Im Bericht der Economic Daily ist außerdem zu lesen, dass Apple grundsätzlich an der bestehenden Namenspolitik festhalten wird und wieder auf vier neue Modelle setzt. Es wird also ein iPhone 13 Pro Max mit 6,7-Zoll-Display, ein iPhone 13 Pro mit 6,1-Zoll-Display sowie zwei iPhone 13 mit 6,1 und 5,4 Zoll großem Bildschirm geben. Der Zuname "mini" ist in dem Bericht hingegen nicht aufgeführt. Es könnte also sein, dass Apple diese Bezeichnung künftig weglässt.

Der Name "iPhone 13" trifft übrigens nicht nur auf Gegenliebe. In einer Online-Studie aus dem Juni 2021 unter 3.000 US-amerikanischen iPhone- und iPad-Nutzern von SellCell gaben 18 Prozent der Befragten an, dass sie ein iPhone mit der Nummer 13 aus Aberglaube nicht kaufen würden. Apple scheint das nicht zu beeindrucken.