iPhone 2021 soll Touch ID angeblich im Power-Button haben

Apple plant für 2021 anscheinend ein iPhone, das Touch ID im Power-Button haben soll. Das Gerät, bei dem es sich um das iPhone SE 2 Plus handeln könnte, soll vergleichsweise günstig und mit einem LCD-Screen ausgestattet sein.

Diese Infos stammen, wie so oft, von dem recht gut informierten Apple-Analysten Ming-Chi Kuo, wie MacRumors berichtet. Demzufolge soll das für 2021 geplante iPhone komplett auf Face ID verzichten. Dafür soll die Notch des Geräts aber schrumpfen, da dort weniger Sensoren untergebracht werden müssen.

Ein Touch ID-Sensor im "neuen Design"

Kuo berichtet, dass das iPhone einen kapazitiven Touch ID-Sensor im Power-Button erhalten wird. Ein kapazitiver Sensor reagiert auf die Veränderung der elektrischen Kapazität eines Kondensators. Außerdem soll der Button ein "neues Design" haben, das die Nutzererfahrung deutlich verbessern soll. Wie sich der neue Power-Button genau von bisherigen unterscheidet, führte der Analyst aber nicht genauer aus.

iPhone 2021 könnte das iPhone SE 2 Plus sein

Kuo berichtete bereits im Dezember 2019, dass 2021 ein vergleichsweise günstiges Smartphone auf den Markt kommen soll, das er als "iPhone SE 2 Plus" bezeichnete. Dies soll ebenfalls kein Face ID, sondern nur Touch ID über den Power-Button unterstützen. Anscheinend spricht Kuo in seinem neusten Bericht also vom gleichen Gerät. Wie er bereits im letzten Dezember vermutete, wird das iPhone wohl eine Displaygröße von entweder 5,5 oder 6,1 Zoll bieten.

Glaubt man seinen Aussagen, soll Apple 2021 auch stärker zwischen "Highest-End-" und "High-End"-Modellen unterscheiden. So könnte das "Highest-End"-Modell im nächsten Jahr komplett auf den Lightning Port verzichten und komplett kabellose Erfahrung bieten.