iPhones waren 2020 beliebtere Weihnachtsgeschenke als andere Handys

Das iPhone unterm Weihnachtsbaum? Darüber durften sich in den USA dieses Jahr zahlreiche Menschen freuen. Neun von zehn neu aktivierten Smartphones an Weihnachten waren Apple-Handys – mit einem Vorjahresmodell an der Spitze.

Das beliebteste Smartphone zu Weihnachten war anscheinend nicht das iPhone 12. An der Spitze der Neuaktivierungen am ersten Weihnachtsfeiertag stand in diesem Jahr erneut das iPhone 11. Das geht aus einer aktuellen Datenauswertung von Flurry Analytics hervor.

Am 25.12. werden traditionell die meisten Aktivierungen neuer Smartphones im ganzen Jahr verzeichnet – und diese wurden 2020 deutlich von Apple dominiert. Die ersten neun von zehn Plätzen belegt ein iPhone. Das iPhone XR steht auf dem zweiten Rang hinter dem iPhone 11. Das erste iPhone-12-Modell folgt mit dem iPhone 12 Pro Max auf dem dritten Platz. Das einzige Smartphone eines anderen Herstellers, das es gerade noch so in die Top Ten schaffte, ist das LG K30.

Budget-Smartphones waren beliebte Weihnachtsgeschenke 2020

Die Auswirkungen der Pandemie auf Weihnachten 2020 lassen sich auch in den Daten von Flurry Analytics erkennen. So wurden 2020 rund 23 Prozent weniger Smartphone-Neuaktivierungen am ersten Weihnachtsfeiertag verzeichnet als noch im Vorjahr. Auch zeigt die Grafik unten, dass Budget-Smartphones als Weihnachtsgeschenke dieses Jahr hoch im Kurs standen. Während die graue Linie die durchschnittliche Zahl der täglichen Neuaktivierungen vom 18. bis 24. Dezember visualisiert, verdeutlichen die grünen und roten Prozentangaben, um wie viel Prozent die Aktivierungen am 25. vom 7-Tages-Durchschnitt abweichen.

Man sieht also, dass das iPhone XR an Weihnachten nicht häufiger aktiviert wurde als in den Tagen zuvor – ergo war es kein sonderlich beliebtes Weihnachtsgeschenk. Anders beim iPhone SE und noch extremer beim LG K30: Die Budget-Smartphones wurden am 25. deutlich häufiger aktiviert als im 7-Tages-Durchschnitt vor Weihnachten. Demzufolge hatten viele Amerikaner wohl ein iPhone SE oder ein LG K30 unter dem Weihnachtsbaum liegen.