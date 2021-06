iPod touch (5. Gen): Bilder zeigen Prototyp mit altem 30-Pin-Connector

Im Netz sind jetzt Bilder eines iPod touch aufgetaucht, bei denen es sich um ein Prototypmodell handeln dürfte. Im Vergleich zum eigentlich veröffentlichten Gerät hat dieser iPod touch noch den alten 30-Pin-Anschluss an Bord.

Der Leaker Mr White hat die Bilder des Prototyps auf der Kurznachrichtenplattform Twitter verbreitet, schreibt MacRumors. Zu sehen ist ein iPod touch der mutmaßlich 5. Generation mit abgeschrägten Kanten und gebürstetem Aluminium. Apple hatte den iPod touch der 5. Generation im Herbst 2012 vorgestellt und veröffentlicht: Dieses Modell verfügte über ein Unibody-Gehäuse aus Aluminium mit abgerundeten Ecken.

Prototyp offenbar vor Umstellung auf Lightning entwickelt

Interessantes Detail des Prototyps: Es hat noch den alten 30-poligen Ladeanschluss, was darauf hinweist, dass Apple das Design schon vor der eigentlichen Umstellung auf den heutigen Lightning-Anschluss entworfen hatte. Zusammen mit dem iPad nano (7. Generation) und dem iPad (4. Generation) war die 5. Generation des iPod touch eines der ersten Geräte von Apple mit neuem Lightning-Port – bis heute der Standard-Ladeanschluss beim iPhone. Zudem sitzt der Kopfhöreranschluss beim Prototypen am rechten Gehäuserand, während Apple diesen final an der linken Seite untergebracht hatte.

Heutzutage spielt der iPod für Apple keine große Rolle mehr, schließlich hat das iPhone den Musikplayer längst ersetzt. Nachdem Apple 2017 den iPod nano und den iPod shuffle eingestellt hatte, wird aktuell nur noch der iPod touch (7. Generation) verkauft – seit mittlerweile zwei Jahren in unveränderter Form.

