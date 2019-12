Irrer Kamera-Vergleich: iPhone 11 Pro vs. 250.000-Dollar-TV-Cam

Das sagt Andreas:

Wenn in einem jener vielen YouTube-"Vergleichstest" eine tausende Euro teure Kamera so gut abschneidet wie eine Handy-Knipse, dann spricht das nicht für die Seriosität dieses Tests. Auch manche Smartphone-Hersteller greifen leider zu solchen Vergleichen. Und wer sich ein teures Handy kauft, möchte sich oft einreden, dass die Kamera darin möglichst großartig wäre.



Ich verwende selbst überwiegend meine Smartphone-Kamera, aber ich habe auch eine DSLR, um mich näher mit Fotografie zu befassen. Eine Gleichsetzung der Foto- oder Filmqualität der beiden Geräte fände ich geradezu lächerlich. Und im Grunde kann sich jeder denken, dass Profi-Fotografen und -Filmer nicht aus Jux und Tollerei so viel Geld für ihr Equipment ausgeben.