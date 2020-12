Irres Gerücht: Kommt das Apple Car schon 2021?

Das sagenumwobene Apple Car beflügelt seit vielen Jahren die Fantasie zahlreicher Apple-Fans – und jetzt könnte angeblich alles ganz schnell gehen. Schon im nächsten Jahr soll Apples autonomes Fahrzeug auf den Straßen unterwegs sein.

Das jedenfalls meldet das taiwanische Branchenblatt Economic Daily News (via MacRumors) unter Berufung auf nicht näher benannte Verantwortliche von taiwanischen Herstellern. Sie würden sich bereits darauf vorbereiten, die Produktion von Bauteilen für das Apple Car frühestens im zweiten Quartal 2021 hochzufahren.

Branchenexperten erwarten Release eher zwischen 2023 und 2025

Schon jetzt habe Apple auf den Straßen Kaliforniens mehrere Dutzend Prototypen getestet, heißt es weiter. Wenngleich die meisten Beobachter – genau wie der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo – eher mit einem Release zwischen 2023 und 2025 rechnen, peile Apple laut dem Manager eines großen Herstellers aus Taiwan einen Launch im September 2021 an.

Projekt Apple Car noch in früher Phase

Dieser ambitionierte Zeitplan sollte, insbesondere in Zeiten einer weltweiten Pandemie, aber mit großer Vorsicht genossen werden. Demnach befinde sich Apple laut einem früheren Digitimes-Bericht lediglich in vorläufigen Gesprächen mit Automobilzulieferern, womit sich das Projekt Apple Car nach wie vor in einem sehr frühen Stadium befände. Zusammen mit Chip-Hersteller TSMC arbeite Apple derzeit an einem Chip für selbstfahrende Autos.

Schon seit Jahren gibt es Berichte darüber, dass Apple ein selbstfahrendes Auto mit künstlicher Intelligenz und autonomer Fahrtechnologien entwickelt – offiziell hält Apple sich aber wie gewohnt bedeckt. Erst kürzlich, behauptet Mark Gurman von Bloomberg, soll Apples Chef für künstliche Intelligenz, John Giannandrea, die Führung des Projekts übernommen haben.

Da viele Automodelle oftmals Jahre im Voraus angekündigt werden, könnte Apple 2021 womöglich tatsächlich eine Vorschau auf das Apple Car geben – es aber erst Jahre später auf den Markt bringen.