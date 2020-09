Ist hier das OnePlus 8T zu sehen?

In der Developer Preview der nächsten Android-Version ist ein ungewöhnliches Bild aufgetaucht: Die Vorschau auf Android für die OnePlus 8-Serie zeigt möglicherweise das kommende OnePlus 8T. Das Smartphone wird für den Herbst erwartet.

Das Bild zeigt den vorderen Teil eines Handys. Bei diesem könnte es sich um das OnePlus 8T handeln, wobei das Bild von der Seite OxygenUpdater (via Gadgets360) in einem APK-Teardown der Android 11 Developer Preview geleakt wurde. Dem Bericht zufolge wurde das Bild des OnePlus 8T in den APK-Einstellungen der Android-Preview gefunden.

Echtes Handy oder Platzhalter?

Bislang ist nicht bestätigt, dass wirklich das OnePlus 8T auf dem Bild zu sehen ist – es könnte sich auch um einen Platzhalter handeln. Tatsächlich sieht das abgebildete Smartphone dem Anfang dieses Jahres eingeführten OnePlus 8 sehr ähnlich, jedoch mit kleinen Änderungen. Beispielsweise hat das gezeigte Handy ein flaches Display, im Gegensatz zum leicht gewölbten Bildschirm des OnePlus 8.

Wenige technische Details bekannt

Das OnePlus 8T ist kürzlich auch auf Geekbench aufgetaucht, einer Benchmark-Plattform. Dort wird das Handy unter dem Decknamen "OnePlus KB2001" geführt. Laut der Seite hat das Gerät 8 GB Arbeitsspeicher, einen Snapdragon 865 SoC und Android 11 als Software mit an Bord. Ein Code in der OnePlus-Kamera-App legt nahe, dass das 8T eine 64-Megapixel-Kamera verbaut hat, wie XDA Developers schreibt.

Weitere Informationen sind bislang noch unbekannt. Ein möglicher Marktstart könnte in den nächsten Wochen vom Hersteller genannt werden. Ein konkretes Preisschild ist ebenfalls unklar.