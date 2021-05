Jetzt reinhören! TURN ON - Der Tech-Podcast von SATURN

Dein Audio-Guide durch die Welt der Technik: TURN ON – Der Tech-Podcast von SATURN ist ab sofort in der Podcast-App Deines Vertrauens zu hören. Alle Infos zum Start.

Was treibt Elon Musk im Erdorbit? Wann stellen wir uns den ersten Quantencomputer auf den Schreibtisch? Sind Smartphone-Kameras bald besser als teure Fotografen-Ausrüstung? Fragen wie diese beantworten wir ab sofort im TURN ON, dem neuen Tech-Podcast von SATURN.

Snack-Wissen aus der Tech-Welt

Technik muss nicht kompliziert sein: In kurzen, kompakten Episoden von etwa 15 Minuten vermittelt Moderator Jens Herforth Technik-Wissen zum Mitreden – perfekt, um sich in Kürze über die spannendsten Neuerungen und heißesten Innovationen zu informieren.

Erhältlich ist TURN ON überall, wo es Podcasts gibt: bei Spotify, Audio Now und in jeder Podcatcher-App sowie direkt hier auf turn-on.de.

Direkt zum Podcast:

Spotify

Audio Now

turn-on.de

Thema in Episode 1: Starlink – Highspeed-Internet aus dem All

In Folge 1 schaut Jens zu den Sternen – oder eher: zu den Satelliten von Starlink. Das ambitionierte Projekt von Star-Investor Elon Musk soll schnelles Internet aus dem All in jeden Winkel der Erde bringen. Klappt das? Lohnt sich das? Und warum sind Astronomen gar nicht so angetan von der spacigen Idee? TURN ON erklärt's!