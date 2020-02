KI verwandelt Schwarz-Weiß-Film von 1911 in Farbfilm mit 4K-Auflösung

Dank KI-Software erstrahlt ein Film von 1911 erstmals in Farbe und 4K-Auflösung. Das Projekt zeigt eindrucksvoll, welche Wunder neuronale Netzwerke im Bereich der Bildbearbeitung vollbringen können.

Mit seinem neuesten Projekt liefert der YouTuber David Shiryaev eine beeindruckende Demonstration für das, wozu Künstliche Intelligenz (KI) schon heute fähig ist. Mithilfe eines öffentlich zugänglichen neuronalen Netzwerkes hat sich der Russe einen mehr als 100 Jahre alten Film vorgenommen, der New York im Jahre 1911 zeigt. Der ursprünglich in schwarz-weiß veröffentlichte Film läuft nun dank der KI-Überarbeitung nicht nur in 4K-Auflösung und mit 60 Bildern pro Sekunde, sondern erstrahlt auch in Farbe.

Nicht das erste Filmprojekt seiner Art

Für Shiryaev ist es nicht das erste Projekt dieser Art. Bereits Anfang Februar hatte der YouTuber einem alten Film von 1896 mithilfe neuronaler Netzwerke eine 4K-Überarbeitung verpasst. Das neueste Projekt wirkt jedoch noch eine Spur beeindruckender. Durch die Kolorierung in Verbindung mit der höheren Auflösung und Bildwiederholrate wirkt das Videomaterial sehr viel lebensechter und lässt die Zuschauer deutlich unmittelbarer in das New York von 1911 eintauchen. Zum Vergleich dazu das Originalmaterial in schwarz-weiß.

Anzumerken ist allerdings, dass die Kolorierung nicht hundertprozentig perfekt gelungen ist und nicht die Standards von aktuellem Filmmaterial erreicht. Das dürfte neben der Software, die immer noch in den Kinderschuhen steckt, unter anderem auch der Kameratechnik geschuldet sein, die 1911 natürlich längst nicht auf dem Niveau von heute war.

Sehen wir dank KI Filmklassiker bald in neuem Glanz?

Unterm Strich gibt das von David Shiryaev überarbeitete Video aber einen Ausblick darauf, was in den kommenden Jahren im Bereich der Bildbearbeitung mit KI-Software möglich sein wird. Wer weiß, vielleicht werden wir ja schon bald so manchen Filmklassiker aus der ersten Hälfte des 20 Jahrhunderts neu erleben?