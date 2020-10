Last-Minute-Leak enthüllt iPhone-12-Design in allen Farben

Wenige Stunden vor dem Apple-Event enthüllt ein massiver Leak das Design sämtlicher iPhone-12-Modelle. Und dieser zeigt: bis auf neue Farben und flache Kanten tut sich optisch so gut wie nichts.

Der bekannte Leaker Evan Blass hat auf Twitter Aufnahmen vom neuen iPhone 12 verbreitet, genauer gesagt von gleich allen vier Ausführungen in allen unterschiedlichen Farben – ein massiver Leak so kurz vor dem Start der iPhone-Keynote. Demnach wird Apple in Kürze folgende Smartphones offiziell vorstellen:

iPhone 12 in Schwarz, Blau, Grün, Rot und Weiß

iPhone 12 mini in Schwarz, Blau, Grün, Rot und Weiß

iPhone 12 Pro in Blau, Gold, Graphit und Silber

iPhone 12 Pro Max in Blau, Gold, Graphit und Silber

Der Blick auf die Leak-Bilder zeigt: In puncto Design bleibt Apple sich treu, nimmt kaum sichtbare Veränderungen vor. Abgesehen von den Rändern, die wohl flacher daherkommen – ähnlich wie beim iPad Pro. Im Raum stand auch eine kleinere Notch, doch die Aufnahmen scheinen das nicht herzugeben. Im Gegenteil: beim iPhone 12 mini mit vermutlich 5,4 Zoll Diagonale wirkt der Balken im Display umso wuchtiger und nimmt aufgrund der kompakten Abmessungen einen noch größeren Platz ein.

Triple-Kamera und LiDAR-Scanner nur für iPhone 12 Pro/Max

Wirft man einen Blick auf die Rückseite, gibt es keine Überraschungen. So kommen demnach erwartungsgemäß Dual-Kameras für das iPhone 12 und das iPhone 12 mini zum Einsatz, während die Triple-Kamera samt neuem LiDAR-Scanner den Pro-Modellen vorbehalten bleibt.

Die großen Neuerungen werden sich beim iPhone 12 wohl unter der Haube abspielen. Einerseits mit dem neuen A14-Prozessor und dem 5G-Modem. Gerüchten zufolge werden die neuen iPhones auch über Magnete auf der Rückseite verfügen, die ein leichteres Auflegen auf kompatiblen Wireless Chargern sicherstellen sollen. Lange müssen wir nicht mehr auf offizielle Infos warten – schon um 19 Uhr deutscher Zeit wird Apple die neuen Produkte der Öffentlichkeit in einer virtuellen Keynote vorstellen.