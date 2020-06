Leak: Neue Bilder von iPhone-12-Dummys aufgetaucht

Ein Leaker hat Bilder von weiteren iPhone-12-Dummys veröffentlicht. Größtenteils stimmen die neuen Dummys mit den Daten aus bisherigen Leaks überein, beim Kamera-Modul könnte sich aber eine kleine Überraschung abzeichnen.

Die Fotos der iPhone-12-Dummys teilte der Leaker Sonny Dickson auf Twitter, berichtet Macrumors. Zu sehen sind Dummy-Einheiten in drei verschiedenen Größen: 5,4, 6,1 und 6,7 Zoll. Wie bei den Gussformbildern aus der vergangenen Woche sind auch bei den Dummys die abgeflachten Seitenränder gut zu erkennen. Apple könnte also wieder zum Design des iPhone 4 zurückkehren.

Bekommt doch jedes iPhone-12-Modell eine Triple-Kamera?

Beim Kamera-Set-up könnte sich eine kleine Überraschung andeuten. Aus bisherigen Leaks ging hervor, dass die regulären iPhone-12-Modelle in den Größen 5,4 und 6,1 Zoll eine Dual-Kamera bekommen sollen. Die Dummys besitzen jedoch alle eine Triple-Kamera, die laut bisherigen Leaks nur die Pro-Versionen des iPhone 12 in den Größen 6,1 und 6,7 Zoll erhalten. Möglicherweise spendiert Apple also doch allen Modellen drei Kameras.

Ein weiterer Unterschied zu den bisherigen Infos ist der fehlende LiDAR-Scanner für Augmented-Reality-Anwendungen. Der soll angeblich zumindest im 6,7 Zoll großen Pro-Modell des iPhone 12 vorhanden sein, ist auf den Bildern der Dummys jedoch nicht zu erkennen. Allerdings schreibt der Leaker selbst, dass Notch und Kameras der Dummys noch nicht zu 100 Prozent bestätigt seien. Das Gehäuse dürfte dem finalen Design aber schon recht ähnlichsehen.

Dummys basieren nicht auf offiziellen Daten

Erste Dummy-Bilder neuer iPhones erscheinen in der Regel immer ein paar Monate vor dem offiziellen Release der Smartphones. Wie schon die Gussformen der iPhone-12-Modelle dürften auch die Dummys auf CAD-Rendern basieren, die mithilfe von Daten chinesischer Zulieferer erstellt wurden. Somit bieten sie einen guten Anhaltspunkt, wie die finalen iPhone-12-Modelle aussehen könnten, Änderungen am Design sind aber nicht ausgeschlossen.