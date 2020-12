LG arbeitet an durchsichtigen OLED-TVs für "smarte Betten"

Zur CES 2021 will LG unter anderem ein smartes Bett mit einem ausfahrbaren transparenten OLED-TV zeigen. Erste Infos zu dem verrückten Produkt hat der Hersteller bereits angeteasert.

LG ist bekanntlich stolz auf seine OLED-Technologie und will diese auch weiterhin in neuen Produkten einsetzen. Das nächste große Ding könnten laut Hersteller transparente OLED-TVs sein, die zur CES 2021 im Januar vorgestellt werden sollen. In einer Pressemitteilung vom Donnerstag gibt das Unternehmen einen ersten Ausblick darauf.

Jetzt soll auch noch das Bett smart werden

Die transparenten Bildschirme, die bei Bedarf als TV funktionieren können, sollen laut LG in einer Vielzahl von Situationen einsetzbar sein. Ein Anwendungsbereich, den der Hersteller zur CES zeigen will, ist eine Art smartes Bett. Das soll am Fußende über einen ausfahrbaren Bildschirm verfügen. Dieser kann wahlweise als transparentes Display oder als echter Fernseher genutzt werden.

Da OLED-Displays über selbstleuchtende Pixel verfügen, die nicht auf eine Hintergrundbeleuchtung angewiesen sind, könnte ein solcher TV mit einer extrem geringen Bautiefe aufwarten. Zudem wäre das Display in der Lage, auf Knopfdruck zwischen dem transparenten Modus und der TV-Ansicht zu wechseln. Das Lautsprechersystem soll dabei im Rahmen des Fernsehers verbaut werden.

Transparente Displays sind für Endverbraucher noch zu teuer

Ob und wann ein solches Smart Bed allerdings in absehbarer Zeit tatsächlich auf den Markt kommt, ist fraglich. Preislich könnte das Ganze durchaus im hohen fünfstelligen Bereich liegen. Deshalb hat LG auch noch ein paar andere Ideen, wo derartige Bildschirme in Zukunft verbaut werden könnten. Ein Beispiel wären die Fenster von Zügen, die mit Hilfe eines transparenten Panels gleichzeitig als Info-Displays genutzt werden könnten.

Welche Konzepte der Hersteller sonst noch auf Lager hat, erfahren wir vermutlich zwischen dem 11. und dem 14. Januar 2021. Dann soll die Fachmesse CES in virtueller Form stattfinden. Der LG-Event ist für den 11. Januar ab 14 Uhr geplant.