LG Gram: Die leichten Laptops kommen nach Deutschland

Die besonders leichten Business-Laptops der Serie LG Gram sollen schon bald in Deutschland erhältlich sein. Das 14-Zoll-Modell wiegt nur ungefähr ein Kilogramm. Neben dem geringen Gewicht zeichnen sich die Notebooks durch eine zeitgemäße Ausstattung inklusive Thunderbolt 3 und NVMe-SSDs aus.

LG bietet die LG-Gram-Notebooks in Größen von 14 bis 17 Zoll an. Außerdem gibt es ein 2-in-1-Gerät mit 14-Zoll-Größe – also ein Convertible, das sich auch als Tablet nutzen lässt. Die Geräte sind auf der LG-Website gelistet, erste Händler haben laut WinFuture Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit bereitgestellt. Die Ausstattung der Modelle ähnelt sich jeweils.

Moderne Ausstattung inklusive

Das 14, 15,6 und 17 Zoll große LG Gram verfügen jeweils über Intel-Core-Chips der 10. Generation, eine integrierte Grafik bis zu Intel Iris Plus, bis zu 24 GB Arbeitsspeicher, zwei M.2-Anschlüsse für die schnellen NVMe-SSDs und eine hintergrundbeleuchtete Tastatur. Thunderbolt 3 ist eben falls an Bord, dazu kommen je zweimal USB 3.1, HDMI und ein microSD-Kartenleser, der auch den rasanten UFS-Standard unterstützt. Zudem bieten sämtliche Geräte einen Fingerabdruckleser und den neuen WLAN-Standard Wi-Fi 6.

Das 2-in-1 hat eine bescheidenere Maximalausstattung, es ist nur mit Intel-UHD-Graphics als interne Grafiklösung und bis zu 16 GB Arbeitsspeicher ausgestattet. Die übrige Ausstattung ist aber identisch.

Ab Ende April erhältlich

Das 2-in-1 sowie das 14-Zoll- und das 15,6-Zoll-Modell bieten ein blickwinkelstabiles IPS-Display mit Full-HD-Auflösung, das 17-Zoll-Modell kommt auf eine Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln. Trotz des geringen Gewichts haben die Akkus eine üppige Leistung von 72 bis 80 Wattstunden. Über die Laufzeit werden sich Interessenten voraussichtlich keine Sorgen machen müssen.

Das 14-Zoll-Modell kommt ab 1.150 Euro auf den Markt, der 15-Zöller ab 1.250 Euro. Das Gerät mit 17 Zoll ist ab 1.650 Euro erhältlich, der Preis für das Convertible noch nicht bekannt. Die LG-Gram-Laptops sollen ab Ende April im Handel verfügbar sein.