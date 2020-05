LG Gram: Ultraschlanke Notebooks starten in Deutschland

LG bringt seine ultraschlanken Notebooks aus der Serie LG Gram nach Deutschland. Überzeugen sollen sie vor allem mit Leichtigkeit und Kompaktheit.

Die Gram-Notebooks von LG sind vor allem in Übersee beliebt. Nun erscheinen die sehr schlanken Geräte erstmals auch in Deutschland. Am Dienstag gab der Hersteller auf seiner Website die Verfügbarkeit von vier Modellen mit Display-Größen zwischen 14 und 17 Zoll bekannt.

Schlank, leicht und trotzdem richtig groß

Die Besonderheit der Gram-Notebooks ist, dass sich LG trotz der schlanken Bauweise nicht auf kleine Display-Diagonalen bis maximal 14 Zoll beschränkt, sondern Geräte mit bis zu 17 Zoll anbietet – in dieser Kombination bislang auf dem Markt einmalig. Das große Modell bietet eine Display-Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln, was einem Seitenverhältnis von 16:10 entspricht. Bei den kleineren Varianten kommen Full-HD-Panels mit 16:9-Seitenverhältnis zum Einsatz.

Die Modelle sind mit Intel-Core-i5-Prozessoren der 10. Generation ausgestattet, das 17-Zoll-Notebook ist auf Wunsch auch mit einem Core i7 zu haben. Je nach Modell bieten die Geräte 8 oder 16 GB RAM an Arbeitsspeicher sowie zwischen 256 und 1.000 GB SSD-Speicher für Daten.

Preise und Verfügbarkeit

Die LG-Gram-Laptops haben ein Metall-Chassis aus einer Magnesium-Legierung, das 17-Zoll-Modell soll dadurch nur 1.350 Gramm wiegen. Auch die Dicke des Gerätes fällt mit 17,4 Millimetern äußerst gering aus.

An Anschlüssen bieten die Notebooks unter anderem USB-C mit Thunderbolt 3, HDMI und ab dem 15,6-Zoll-Modell auch einen Slot für microSD-Karten.

Die UVP-Preise für das LG Gram starten bei 1.149 Euro für das 14-Zoll-Modell, für die 15.6-Zoll-Version werden 1.249 Euro fällig. Der 17-Zöller mit Core i5 wechselt für 1.399 Euro den Besitzer, mit Core i7 für 1.649 Euro. Alle Modelle sollen noch im Mai verfügbar sein.