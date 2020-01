LG: Neue TVs bieten "Real 8K" und schnelleren KI-Prozessor

LG präsentiert auf der CES 2020 acht neue Fernseher mit 8K-Auflösung. Dazu zählen zwei OLED- und sechs NanoCell-TVs mit IPS-Display. Die TVs erhalten einen frischen KI-Prozessor, der das Bild optimieren und fortschrittliches 8K-Upscaling ermöglichen soll.

Die beiden High-End-Modelle nennen sich LG Signature OLED 8K und sind in den Größen 77 Zoll und 88 Zoll erhältlich. Die drei neuen NanoCell-TVs werden jeweils in den Größen 65 Zoll und 75 Zoll angeboten, so ergeben sich sechs Modelle. Der Hersteller bezeichnet sie als Nano95, Nano97 und Nano99. Jeder der Fernseher bietet die von LG erfundene Bezeichnung "Real 8K", welches die Industriedefinition für 8K der Consumer Technology Association (CTA) erfüllt.

Unterstützung der gängigen 8K-Codecs

Die TVs können native 8K-Inhalte mit Hilfe von Codecs wie HEVC, VP9 und AV1 wiedergeben, wobei letzterer von YouTube verwendet wird. Außerhalb von YouTube gibt es bislang noch kaum 8K-Inhalte. Dank HDMI 2.1 ist die Wiedergabe in 8K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde möglich. Der neue Bildprozessor Alpha 9 Gen 3 ist unter anderem für das KI-gestützte 8K-Upscaling zuständig. Dabei werden Inhalte von niedrigeren Auflösungen wie Full HD und 4K auf 8K-Auflösung hochgerechnet.

8K-Upscaling optimiert niedriger aufgelöste Inhalte

Eine vierstufige Rauschreduzierung und ein frequenzbasierter Sharpness Enhancer sorgen dafür, dass beim Upscaling die Bildqualität optimiert wird. Dank der Smart-TV-Plattform webOS unterstützen die Fernseher Apples AirPlay 2 und HomeKit sowie die Sprachassistenten Google Assistant und Amazon Alexa. Die neuen LG-TVs werden vom 7. bis 10. Januar auf der CES zu sehen sein. Preise und Veröffentlichungsdatum hat der Hersteller noch nicht verraten.