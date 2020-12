LG Rollable: So viel soll das ausrollbare Smartphone kosten

Schon seit Wochen kursieren Gerüchte über LGs Antwort auf die faltbaren Smartphones von Samsung im Netz. Nun sind auch die Specs und der Preis des sogenannten LG Rollable womöglich bekannt geworden.

Das LG Rollable soll einen 6,8 Zoll großen Bildschirm besitzen, der auf bis zu 7,4 Zoll ausgerollt werden kann. Das berichtet PhoneArena unter Berufung auf den Leaker Tron. Je nach Nutzung seien unterschiedliche Auflösungen und Bildformate vorgesehen:

Telefon-Modus: 2.428 x 1.080 Pixel / Format 20:9

Video-Modus: 2.428 x 1.366 Pixel / Format 16:9

Produktivitäts-Modus: 2.428 x 1.600 Pixel /Format 3:2

Top-Chip, aber keine hohe Bildwiederholrate

Im Inneren des LG Rollable sollen der neue Top-Chip Snapdragon 888 und 16 GB Arbeitsspeicher verbaut sein. Der Akku soll eine Kapazität von 4.200 mAh aufweisen. Insgesamt sind das also Specs, die einem Flaggschiff würdig sind. Laut einem weiteren Leak von @chunvn8888 via PhoneArena soll das Display allerdings keine besonders hohe Bildwiederholrate bieten, da die Technik für ausrollbare Screens noch nicht so weit sei.

Preis bei rund 2.000 Euro

Der Preis für das neuartige LG-Smartphone soll es aber in sich haben. Wie Tron weiter schreibt, soll das LG Rollable zum Marktstart satte 2.359 US-Dollar kosten, also umgerechnet fast 2.000 Euro. Die neuen Leaks bestätigen zudem, dass das LG Rollable tatsächlich schon im März 2021 erscheinen könnte. Der Release könnte sich allerdings auch noch bis Juni verzögern.

Das LG Rollable ist Teil des sogenannten Explorer-Projekts der Koreaner, bei dem mit unterschiedlichsten Smartphone-Formen experimentiert werden soll. Das erste Ergebnis dieses Projekts, das LG Wing mit seinem drehbaren Hauptscreen, ist bereits seit ein paar Wochen erhältlich.

LG Wing Jetzt kaufen bei