LG Velvet offiziell vorgestellt: Alle Infos zum Edeloptik-Midranger

LG hat sein neues Smartphone lange angeteasert, nun hat der südkoreanische Hersteller das LG Velvet offiziell präsentiert. Das Handy aus der oberen Mittelklasse will vor allem mit seiner besonderen Optik punkten. Auch technisch hat das LG Velvet einiges zu bieten.

Auffällig am LG Velvet ist zunächst das minimalistische Design der Rückseite. Statt in einem dicken Buckel sind die Kameras klassisch direkt im Gehäuse untergebracht, quasi ein Tropfen-Look. Die Selfie-Kamera auf der Vorderseite des Geräts ist ebenfalls in einer tropfenförmigen Notch verbaut. Beim 6,8 Zoll großem Display fällt vor allem die nach hinten gerichtete Wölbung an den seitlichen Kanten ins Auge.

Die technischen Daten im Überblick

Die technischen Daten des LG Velvet können dieser Tabelle entnommen werden.

Technische Daten LG Velvet Display 6,8-Zoll-POLED-Display

Seitenverhältnis: 20,5:9

Auflösung: 2.460 x 1.080 FHD+ Prozessor Qualcomm Snapdragon 765 5G Arbeitsspeicher & Speicher 8 GB Arbeitsspeicher

128 GB internen Speicher (UFS 2.1)

per microSD-Karte erweiterbar Akku 4.300 mAh

Fast Charging mit 27 Watt

Unterstützung für Wireless Charging Kameras 48-Megapixel-Hauptsensor

8-Megapixel-Ultraweitwinkel-Sensor

5-Megapixel-Tiefensensor

16-Megapixel-Selfie-Kamera Konnektivität 3G/4G/5G Betriebssystem Android 10 Sonstiges Audio-Klinkenanschluss

Unterstützung für Wacom-Stylus (bis zu 4.096 Druckstufen)

USB-C-Anschluss

Fingerabdrucksensor im Bildschirm

Release und Preis

In Südkorea ist das LG Velvet ab dem 15. Juni in den Farben Aurora White, Aurora Grey, Aurora Green und Illusion Sunset erhältlich, es kostet umgerechnet circa 690 Euro. Der Starttermin für den deutschen Markt ist noch nicht bekannt, ebenso wenig der Preis. Da Smartphones in Südkorea in der Regel zu höheren Preisen als in Deutschland angeboten werden, könnte das LG Velvet hierzulande ein wenig günstiger zu haben sein.

LG bietet zudem optionales Zubehör für das LG Velvet an, dazu zählen unter anderem ein Zusatz-Display und ein eigener Stylus.