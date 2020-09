LG Wing: Entwickler-Dokumentation erläutert Dual-Screen-Technik

LG stellt schon in Kürze das LG Wing vor – ein innovatives Smartphone mit Dual-Screen in T-Form. Eine Dokumentation für Entwickler verrät jetzt, welche Aufgaben der zweite Bildschirm übernehmen kann.

Der Dual-Screen des LG Wing dient vorrangig für Multitasking-Anwendungen, schreibt die Seite NextPit. Gemeint ist damit vor allem, dass sich zwei Apps gleichzeitig nutzen lassen. Das Feature an sich ist indes nicht neu, sondern seit längerer Zeit Bestandteil des Android-Betriebssystems. Das LG Wing kann jedoch laut dem Bericht eine App in vollständiger Größe anzeigen, was ideal ist, um etwa Videos wiederzugeben, während nebenbei gechattet wird.

Eine App für zwei Bildschirme?

Zwei Apps für zwei Bildschirme – oder auch eine Anwendung verteilt auf beide Displays. Das LG Wing bietet Entwicklern mehrere Optionen. Bild: © NextPit 2020

LG will Entwicklern die Idee von App-Erweiterungen schmackhaft machen, das soll aus der Dokumentation hervorgehen. Sprich: Eine App nutzt beide Bildschirme des Smartphones, um unterschiedliche Inhalte darzustellen und Aufgaben zu erfüllen. Ein Paradebeispiel für einen praxisnahen Einsatz wäre eine Videobearbeitungs-Software, die im oberen Bildschirm das Video anzeigt, während im unteren Display die Menüs für die Bearbeitung zur Verfügung stehen. Entwickler müssten diese Funktionalität jedoch speziell integrieren. Ob sich das angesichts der zu erwartenden geringen Verbreitung lohnt, bleibt abzuwarten.

Anders als beim Dual-Screen-Handy LG V50 ist der zweite Bildschirm nur etwa halb so groß wie das Hauptdisplay. Um den zweiten Screen nutzen zu können, muss der primäre Screen lediglich geschwenkt werden – prompt kommt das Zweitdisplay zum Vorschein. LG stellt das High-End-Smartphone an diesen Montag um 15 Uhr deutscher Zeit vor.