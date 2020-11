LGs "Project B": Smartphone mit rollbarem Display im März 2021?

Nach dem LG Wing arbeitet Hersteller LG an einem zweiten innovativen Smartphone. Das Gerät namens "Project B" soll ein zu den Seiten ausrollbares Display besitzen und im März 2021 vorgestellt werden.

Der OLED-Bildschirm des Project B lässt sich voraussichtlich an beiden Seiten herausziehen. Dabei rollt sich das dünne OLED-Display im Inneren zu einem größeren Screen auseinander. Ein Renderbild von Let's Go Digital, das auf einem LG-Patent beruht, zeigt das Design. Laut einem früheren Bericht sollte das zweite Handy der innovativen Reihe Explorer Project erst in der zweiten Jahreshälfte 2021 erscheinen, doch gemäß dem Industriemagazin The Elec steht der Release schon für März 2021 an

Herausziehen auch an nur einer Seite möglich

Das Display des neuen Smartphones soll sich auch nur einseitig herausziehen lassen. Möglicherweise wird es für diesen Modus spezifische Funktionen geben, zum Beispiel könnte das herausgezogene Display als virtuelle Tastatur dienen. Ist der Bildschirm auf die volle Größe herausgezogen, könnte er für Multitasking eingesetzt werden, wobei je eine App auf jeder Seite unterkommt.

Mit Triple-Kamera hinten

fullscreen Der Hexa Motion Stabilizer ist voraussichtlich für die Bildstabilisierung der Hauptkamera zuständig. Bild: © Let 2020

Auf der Vorderseite gibt es dem Konzept zufolge eine Selfie-Kamera im Display, auf der Rückseite sind drei Kameras angebracht. Eine von ihnen soll die besonders effektive Bildstabilisierung Hexa Motion Stabilizer bieten. Wie The Elec schreibt, stellt LG das "Project B"-Handy selbst her, während es viele andere Modelle von chinesischen Auftragsunternehmen produzieren lässt. Wahrscheinlich gibt es bis März weitere Neuigkeiten zum "Project B". Das erste Gerät aus LGs Serie von innovativen Smartphones ist schon verfügbar: Das LG Wing hat ein drehbares Hauptdisplay, unter dem ein zweiter Screen zum Vorschein kommt.

